Lokførerens verste mareritt: – De falt og ble liggende

Antallet nestenulykker med barn nær jernbanen er doblet siden i fjor. Bane NOR er bekymret for utviklingen.

– Den hendelsen som satte mest støkk i meg, var da jeg kjørte tog i 130 kilometer i timen, og et godt stykke foran meg ser jeg flere barn som er langs sporet, forteller lokomotivfører og verneombud i Vy, John Arne Halvorsen.

– Du får en følelse av maktesløshet, for du vet ikke om de har sett deg eller hva de gjør, fortsetter han.

Den eneste måten lokføreren kan varsle barna på, er med signalhornet, også kalt tyfon. Så drar han i nødbremsen og håper på det beste. Toget veier 220 tonn, og det tar flere hundre meter å stoppe det.

– Du blir sittende helt paralysert. Da må vi egentlig bare vente og se om vi treffer dem, forteller Halvorsen.

Barna forsvinner ut av lokførerens synsfelt, men de kommer seg ikke helt vekk, og han kan se at de faller og blir liggende ved skinnegangen.

– Etter å ha stoppet flere hundre meter senere må jeg gå ut av toget, ta på vernevest og gå bakover for å se, forklarer Halvorsen.

Mens han går bakover hører han noen som skriker og stikker av, og han skjønner at det har gått bra. Hvert fall denne gangen.

BEKYMRET: Lokomotivfører John Arne Halvorsen og kollegene opplever stadig barn langs jernbaneskinnene. Foto: God morgen Norge

– Den følelsen av ikke å vite hva du skal se, om du har kjørt på mennesker, er helt forferdelig for meg og mine kolleger.

Se hele intervjuet med lokomotivføreren øverst i saken!

Dobling fra i fjor

Fra 1. januar til 10. mai i år har det vært 45 hendelser der ansatte på jernbanen har registrert barn i togsporet. Det melder Bane NOR i en pressemelding.

Årets tall viser mer enn en dobling siden i fjor, da det ble registrert 21 hendelser i samme tidsrom. Den største økningen er ifølge Bane NOR på Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

Pål Buset, som er prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR, tror økningen hovedsakelig skyldes koronapandemien.

– Skoler har vært stengt, barn har hatt mer fritid og mindre fritidstilbud. Noen leker rett og slett i sporet. De oppsøker det nok av nysgjerrighet, forteller Buset til God morgen Norge.

– Men det vi også har sett i det siste er en trend der en del influensere dessverre tar bilder av seg selv eller andre i jernbanespor, fortsetter han.

Slik vil de forebygge

Vanligvis har Bane NOR pleid å besøke skoler rundt omkring for å advare barn og unge mot å ferdes langs jernbanen, men pandemien har gjort arbeidet vanskelig. Derfor har de nå lansert nettsiden Banorama.no.

– Der kan du scrolle deg gjennom et lite jernbaneunivers, få nyttig opplysning om hva som er farlig og ikke, hvor det er greit å krysse, og hvorfor et av våre tryggeste transportmidler også kan medføre fare for liv og lemmer, sier Buset.

Se mer om hvordan Bane NOR jobber for å advare unge i videoen under:

Lokomotivfører John Arne Halvorsen ønsker initiativet velkommen.

– Dette fokuset setter vi veldig stor pris på. Som sagt er det umulig å stoppe disse togene på en meter, og når vi ser folk i sporet, enten det er for å ta bilder eller hva det er, så er det en forferdelig opplevelse for føreren.

– For oss som førere er det en daglig påkjenning, rett og slett, sier Halvorsen.

Lokomotivføreren har en tydelig oppfordring til foreldre:

– Si til dine barn at: «Jernbanen er ikke noe sted å leke».