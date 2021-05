Den yngste av «To søstre» er blant kvinnene som vil til Norge

Denne uken har det blitt kjent at i alt to av fire norske IS-kvinner som sitter i flyktningeleire i Syria ønsker hjelp til å komme til Norge.

Etter det TV 2 kjenner til er det den yngste av to norsk-somaliske søstre fra Bærum som har bedt om bistand til å komme til Norge.

Hun er født i 1997 og var bare 16 år gammel da hun stakk fra Norge til Syria. Kvinnen er siktet for terrordeltakelse av Politiets sikkerhetstjeneste.

Omtalt i kjent bok

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at de er kjent med saken.

– Utenriksdepartementet har fått informasjon fra en tredjepart om at en av de norske kvinnene som befinner seg i leir i Syria ønsker å komme i kontakt med norske myndigheter for å be om konsulær bistand. En annen av de norske kvinnene har 14. mai, også via en tredjepart, bedt om bistand til å returnere til Norge. Henvendelsene vil bli besvart. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier seniorrådgiver Mari Bangstad i Utenriksdepartementet.

De to norsk-somaliske søstrene reiste fra Bærum i 2012 uten å fortelle noe til familien. Boken til Åsne Seierstad, «To søstre», handler om dem.

Dette er den eldstre av de to somaliske søstrene som har reist til Syria. 19 åringen beskrives som religiøst engasjert, skoleflink og samfunnsengasjert. Foto: Privat

Den eldre søsteren har altså ikke bedt om bistand per nå. Totalt sitter fire norske IS-kvinner nå i flyktningeleire i Syria.

Fra før er det kjent at IS-kvinnen Aisha Shezadi har bedt om bistand fra UD til å komme til Norge. Hun befinner seg i dag i al-Roj-leiren i Syria.

– Jeg innrømmer at jeg har gjort feil, og jeg betaler en høy pris for disse feilene og angrer dypt. Det siste jeg ønsker, er at mitt barn ender opp i samme spor. Men det blir vanskelig å unngå hvis han vokser opp her, sier hun til Aftenposten, som har intervjuet henne.

Fersk dom

Tidligere denne måneden ble det avsagt som i saken mot den første av de hjemvendte IS-kvinnene da en norsk-pakistansk 30-åring ble dømt til tre år og seks måneders fengsel. Kvinnen reiste til Syria i 2013 og giftet seg med fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Ikke lenge etter at hun ankom sluttet Vasquez seg til IS, og hun oppholdt seg deretter flere år i IS-kontrollerte områder. Hun fikk to barn med IS-krigere, og giftet seg flere ganger.

Aktors påstand var fire års fengsel, mens forsvareren hadde bedt om full frifinnelse. De mente kvinnen var utsatt for menneskehandel.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne blitt tiltalt for terrordeltakelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria.

Saken er også unik fordi hun er den første hjemvendte «IS-kvinnen» til Norge.