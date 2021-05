Mindreårig jente truet med våpen – samme natt ble hun voldtatt

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha truet og voldtatt en mindreårig tenåring. Underveis eller like etter voldtekten, truet han også offerets venninne med en gasspistol, ifølge politiet.

Natt til 23. april i fjor var flere jenter til stede i en leilighet i Oslo. I boligen befant det seg også to menn.

En gang i løpet av natta ble en av jentene, en tenåring, truet med et gassvåpen av en mann i 20-årene, ifølge politiet.

Selv om våpenet ikke var egnet til å påføre jenta dødelige skader, mener politiet at trusselen likevel var egnet til å skape alvorlig frykt.

Mannen skal også ha sagt: «Hvis du ikke er stille nå - boom», eller lignende til offeret.

Ifølge politiet ble den mindreårige jenta voldtatt av mannen i 20-årene senere den samme natten.

– Truet med å drepe

Påtalemyndigheten mener at hun var ute av stand til å avverge handlingen fordi hun var påvirket av rusmidler eller fordi hun sov.

Mens voldtekten pågikk, eller like etterpå, skal mannen ha truet offerets venninne med den samme gasspistolen. Ifølge påtalemyndigheten sa mannen at han ville drepe venninnen og fornærmede om hun sa noe.

Nå er mannen tiltalt for voldtekt, seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for trusler mot fornærmede og venninnen hennes.

Reagerte på skolen

Tiltalte nekter for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede, ifølge forsvarer Marijana Lozic.

– Han sier at det var en gasspistol i leiligheten, men han nekter for at den har blitt brukt til å true noen, sier hun.

FORSVARER: Advokat Marijana Lozic sier at hennes klient nekter straffskyld. Foto: TV 2

Den fornærmede tenåringens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.

Jenta kommer ikke til å være til stede i retten. I stedet vil det bli spilt av tilrettelagte avhør som ble gjennomført på Statens Barnehus kort tid etter ugjerningen.

Statsadvokat Erik Førde, som har tatt ut tiltalen, forteller at det var ansatte ved jentas skole som reagerte da hun møtte opp morgenen etter den angivelige voldtekten.

Hun ble tatt med til legevakten før politiet ble varslet.

AKTOR: Statsadvokat Erik Førde, her avbildet i en tidligere straffesak. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Taus rundt bevisene

Den nå tiltalte mannen var på frifot i noen dager før han ble tatt inn til politiavhør. Han har ikke vært varetektsfengslet i saken.

– Det er skjerpende at fornærmede er mindreårig, sier statsadvokat Førde.

Han bekrefter at stridstemaet i saken er hvorvidt tiltalte og fornærmede hadde seksuell omgang.

Førde ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hvilke beviser som vil bli ført i retten, utover vitnenes forklaringer.

Det er satt av tre dager til hovedforhandlingen som begynner i Oslo tingrett til uka.