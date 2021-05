Jacob (64) mottok dramatisk melding: – Vi har registrert at du er død

Det har vært ti absurde dager for Jacob Br. Almlid.

– Det var en spesiell opplevelse, som jeg ikke ante rekkevidden av da, sier han til Trønderavisa, som omtalte saken først.

Ved et uhell opplevde han å bli slettet fra alle offentlige registre. Formelt sett var han plutselig død den 10. mai.

Feilen skjedde da en sykehuslege i Namsos utstedte en elektronisk dødsmelding for Almlid, som egentlig gjaldt en annen mann.

64-åringen sier beskjeden kom som et sjokk.

– Jeg har forståelse for at det går an å gjøre en menneskelig feil, men jeg skjønner ikke at systemet ikke er sikrere, sier han til TV 2.

FIKK SJOKK: Det var ingen hyggelig beskjed å få, forteller Almlid. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

«Bruker ukjent»

Det tok litt tid før han oppdaget hva som faktisk hadde skjedd.

De første problemene dukket opp etter tre dager, da han skulle betale en bomavgift med Vipps. Beskjeden han fikk var at «brukeren var ukjent».

To dager senere begynte han og kona for alvor å nøste i saken.

Ekteparet har hatt felles konto gjennom flere tiår og da kona skulle betale for noen varer ble bankkortet hennes avvist.

– Det synes hun var merkelig, for det var dekning på kortet. Hun gikk dermed i minibanken og da forsvant kortet. Hun fikk bare igjen en hvit lapp med beskjed om å ringe banken, sier Almlid.

Kona fulgte oppfordringen på lappen og kort tid senere snakket Almlid med en konsulent i DNB.

Han satt på gressklipperen og klippet plenen da han fikk sjokkbeskjeden.

– Hun sa at «du, nå må jeg fortelle deg noe dramatisk her: Du er registrert som død», gjengir 64-åringen.

Ringerunde

Almlid begynte å ringe rundt for å få finne ut av mysteriet.

Folkeregisteret bekreftet at Sykehuset Namsos hadde sendt inn en dødsmelding på ham og han tok videre kontakt med sykehuset.

Derfra tok det ikke lang tid før både direktøren i Helse Nord-Trøndelag (HNT) og den ansvarlige legen ringte ham og ga en uforbeholden unnskyldning.

Forklaringen han fikk var at hans navn sannsynligvis ble forvekslet med en annens, som førte til at han ble meldt inn som død.

Stor ryddejobb

Dermed var den krevende oppryddingsjobben med å få «livet» tilbake i gang.

For det er ikke bare å reversere en dødsmelding med et tastetrykk.

– Selv om Folkeregisteret har ordnet opp i dette formelt, så er det ikke ordnet i noen av de underliggende registrene. Jeg kommer, for eksempel, ikke inn på Altinn, forsikringsselskapet mitt eller på Norsk Tipping, sier han.

Beskjeden han har fått er å kontakte alle mulige registre han kan tenkes å være registrert i, og han må bestille nye bankkort, førerkort, diverse abonnementer og så videre.

Klager inn saken

64-åringen stiller seg undrende til at det ikke skal mer til for å registrere en levende person som død, og at han nå må legge ned mange timer med innsats for å rydde opp.

SYKEHUS: Ved Sykehuset Namsos ble det ved et uhell sendt ut feil dødsmelding. Foto: Jan Arne / Austad / TV 2

I kjølvannet av den dramatiske opplevelsen har Almlid blant annet vært i kontakt med Digitaliseringsdirektoratet og med Datatilsynet.

Han har bestemt seg for å klage saken inn til sistnevnte.

– At det skal så lite til og at det kan få den typen konsekvenser, det gjør at jeg ønsker å sende inn en formell klage til Datatilsynet, sier han.

Vil se på rutinene

Sykehusdirektør i HNT, Tor Åm, beklager sterkt at Almlid har måttet oppleve dette.

– Jeg har snakket med ham flere ganger og vi er veldig lei oss for at dette skjedde. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe ham med å rydde opp i det praktiske, sier han til TV 2.

STERK BEKLAGELSE: Sykehusdirektøren i HNT, Tor Åm, beklager på det sterkeste. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Åm forklarer at sykehusene i Midt-Norge tok i bruk det aktuelle meldesystemet i april 2020.

Direktøren er ikke kjent med at noe lignende har skjedd i Norge tidligere, men mener denne saken viser at systemet har rom for forbedring.

– Vi er nå i kontakt med Helsedepartementet og andre nasjonale myndigheter for å peke på hvor lett dette kan skje og hvor store problemer det kan skape for enkeltpersoner. Vi ønsker å få innført en rutine med dobbeltsjekk før sånne meldinger sendes, sier han.

– Skal ikke skje igjen

Åm viser til at det finnes ordninger med dobbeltsjekk i andre deler av helsesektoren.

Som eksempel viser han til når en pasient har vært innlagt på sykehus og det skal sendes beskjed videre til fastlege eller hjemmesykepleie.

– Av en eller annen grunn har vi ikke det systemet for dødsmeldinger, og jeg mener definitivt dette viser behovet for det, sier han, og fortsetter:

– En ting er de praktiske problemene, men alle forstår hvordan dette kan oppleves for den enkelte, for ektefelle eller for andre.

– Hva synes du om at han klager saken inn for Datatilsynet?

– Vi er glad for det og samarbeider tett med Almlid om dette.

– Kan dette skje igjen?

– Sjansene for at skal skje igjen er mindre nå som vi snakker høyt om det. Men vi jobber nå, både for å forenkle ryddejobben for Almlid, og for å bidra til at dette ikke skal skje for andre, sier han.