Ambulansekapreren dømt til 12 års forvaring

OSLO TINGRETT (TV 2): Den 33 år gamle mannen som kapret en ambulanse på Torshov i 2019, er dømt for syv drapsforsøk. Dermed får han også forvaringsstraff.

Dommen ble lest opp for ham i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

Han er funnet skyldig på alle tiltalepunkter. Oslo tingrett har fastsatt straffen til 12 års forvaring med en minstetid på åtte år.

Tiltalte har hele veien nektet for at han hadde til hensikt å drepe de syv personene, men det fester ikke retten lit til.

Bakgrunnen for forvaringsdommen er at retten mener det er en fare for gjentakelse av nye og alvorlige straffbare handlinger.

Dommen ble anket på stedet.

Pekte våpen mot folk

Klokken var omkring 12.30 tirsdag 22. oktober 2019 da nødetatene rykket ut etter melding om en trafikkulykke på Rosenhoff i Oslo.

Der hadde 34-åringen krasjet i en rundkjøring i høy fart. Bilen ble kastet gjennom en hekk og landet på taket på en gangvei.

Først til stedet kom en ambulanse.

I retten har påtalemyndigheten lagt frem en video som viser hvordan mannen raskt tok på seg en skuddsikker vest med påskriften «politi» og beveget seg mot ambulansen. Samtidig kom også en politipatrulje til stedet.

Med seg hadde han også en bag med våpen og en kanne med nærmere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL.

Nærmest umiddelbart etter at nødetatene fikk kontakt med mannen, plukket han opp en avsagd hagle og rettet den mot politifolkene.

Politiet trakk seg raskt unna da de ikke var bevæpnet. Mannen tok så med seg narkotikaen og satte av gårde i ambulansen.

Uenige om drapsforsøk

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran og var ute på prøve da ambulansen ble kapret.

Under rettssaken i Oslo tingrett, som har pågått i om lag to uker, har mannen hevdet at han på ingen måte hadde til hensikt å skade noen.

Han har nektet straffskyld for drapsforsøk og trusler mot politiet, men har sagt seg skyldig i resten av tiltalen som blant annet omfatter oppbevaring av narkotika, ran og besittelse av skytevåpen på offentlig sted.

Mannen har forklart at han hadde pådratt seg gjeld på rundt 50.000 kroner i et rusmiljø. Narkotikaleveransen skulle gjøre han gjeldfri.

– Jeg skulle levere det til en adresse på Torshov, sa 34-åringen i retten.

Påtalemyndigheten, derimot, mener 34-åringen forsto at folk kunne bli drept som følge av hans kjøring, og at han bevisst har tilpasset sin forklaring.

Statsadvokat Alvar Randa ba derfor om tolv års forvaring med en minstetid på åtte år i sin prosedyre.