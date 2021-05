- Det er en stor dag for kvinnene

– Vi har hatt en sport som har vært veldig, veldig mannsdominert i veldig lang tid. Nå skal Stavanger Oilers ta i mot kvinnelaget som vi håper vil løfte nivået nasjonalt og internasjonal, sier styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen.

Stavanger Oilers presenterte i dag sin nye satsing på kvinnene. Laget har tidligere vært en del av Stavanger hockey, som er underordnet Oilers, sammen med flere aldersbestemte lag. De har trent og spilt kampene sine i Siddishallen. Når de nå innlemmes i Oilers kan klubben love bedre betingelser og proffere forhold.

– Det er en stor glede å få kvinnene over på vår satsingsplattform. Vi har pratet om å engasjere oss på kvinnesiden ganske lenge. Vi overtar Norges beste kvinnelag. Nå kan de fokusere mer på rekruttering på kvinnesiden og vi kan gi de en mer profesjonell hverdag, lover Stavanger Oilers daglige leder, Pål Higson.

Han lover bedre fasiliteter, mer ressurser til trenere, utstyr og kampene vil spilles i DNB Arena.

– Norsk ishockey på kvinnesiden trenger mer plass og vi ønsker å nærme oss et høyere nivå med bedre rammebetingelser. Mange slutter for tidlig fordi rammebetingelsene ikke er gode nok. Det er det vi på kort sikt vil fokusere mest på, sier Higson.

Stavanger-spiller Rebekka Haukali gleder seg stort over nå å bli en del av Oilers.

– Det var utrolig kjekt og noe vi har håpet lenge på. Vi vil få en større økonomisk støtte, det vil øke kvaliteten på reiser, treninger og kamper. Jeg håper det vil øke konkurransen i ligaen og skape tøffere kamper.

Higson håper flere klubber kommer etter og mener det er på høy tid jentene blir prioritert.

– Hvorfor har det tatt så lang tid for kvinnene å blir prioritert i norsk hockey?

– Det er en ressursutfordring i norsk hockey. Med begrensede ressurser, økonomi og en arenabegrensning som et element har det tatt tid. Forhåpentligvis et løft på den norske ligaen og nærme oss topp internasjonalt nivå, sier Higson.

Satsingen skjer i en tid hvor Oilers som flere andre klubber har en lavere økonomi på grunn av pandemien.

– Vi påtar oss ganske store kostander fordi vi investerer mye i en tid vi har dårlige inntekter, men vi er kjent for å bruke penger når vi ikke har de. Vi har foretatt en emisjon som gjør at vi kan ta den økonomiske byrden. Vi har muskler og finanser til å ta den biten, sier styreleder Christiansen.

Tore Christiansen sitter også i styret i Elitehockey. Her har de implementert en avtale om at alle lagene i Fjordkraftligaen i løpet av de neste tre til fem årene skal ha et kvinnelag for å kunne få lisens.

– Det er en idrett som fenger både kvinner og menn. Vi har tatt skrittet til å ta de inn under våre vinger. Det er riktig for oss. Elitehockey har diskutert dette i et ledd for å styrke norsk hockey. Det bør være et lisenskrav om at klubbene må ha et kvinnelag, mener han.

- Disse jentene som driver med hockey er utøvere like seriøse som herrene og nå skal vi gi de den plassen de fortjener. Det er et langtidsprosjekt for oss. Vi har nå lagt en strategiplan og en start på en prosess som vil styrke norsk kvinnehockey nasjonalt og på sikt også internasjonalt, sier Higson.