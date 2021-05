Alvorlig ulykke mellom bil og moped

En mopedfører er fraktet til akuttmottaket etter en kollisjon med en bil på fylkesvei 5158 ved Fanafjellet i Bergen. Skadeomfanget er ukjent.

– Det er snakk om en alvorlig ulykke, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Per Algrøy, til TV 2 kort tid etter at politiet hadde kommet frem til ulykkesstedet.

Det skal ifølge Algrøy ikke være andre som er fysisk skadd i ulykken.

Like etter klokken 12 melder Vest politidistrikt at opplysninger på ulykkesstedet tyder på at mopeden skal ha kommet over i motsatt kjørefelt i en sving og kollidert i en møtende bil. Politiet skriver på Twitter at de etterforsker ulykken videre.

På Twitter melder vegtrafikksentralen at ulykken har skjedd på bysiden av Fanafjellet, i svingene like før toppen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.16. Det ble først meldt at det dreide seg om en motorsykkel, men politiet meldte senere at det er snakk om en moped.

Fv 5158 Fanafjellet: Trafikkulykke, personbil mot motorsykkel. Nødetater er på veg. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) May 20, 2021