Sto uten jobb - nå driver Synnøve (51) millionbutikk hjemme i stua

– Jeg har passert 30 millioner kroner i omsetning på 14 måneder. Det er nesten ikke til tro. Da pandemien slo til og Norge ble stengt ned 12. mars i fjor sto jeg uten jobb og inntekt, forteller Synnøve Sorthe til TV 2.

Hun drev med sminkekurs og event da oppdragene og kundene forsvant over natta.

– Jeg fikk litt panikk, men her gjaldt det å være kreativ. Hva med å utvikle den lille nettbutikken jeg hadde på si? Så begynte jeg å lage sminkevideoer på badet, postet disse på Facebook og nærmest bønnfalt: Støtt meg! I starten var jeg glad for 10 ordre, sier 51-åringen.

Fullt hus

Så tok det helt av. Nå driver hun en nettbutikk med kosmetikk og klær som siden mars i fjor har omsatt for svimlende 30 millioner kroner.

– Det er nesten litt uvirkelig med tanke på at jeg i fjor sto her og ikke visste om jeg klarte å betale husleia, sier Synnøve Sorthe.

Kasser med varer er stuet fra gulv til tak. Begge barnerommene er tatt i bruk. Til og med i badekaret står det kasser med varer fra Sør-Korea.

– Her gjelder det å stue inn mest mulig på minst mulig plass, sier Synnøve Sorthe til TV 2.

Og hovedbasen er stua hjemme på Lerstad i Ålesund. Her strømmer ordrene inn på hjemmesiden og Synnøve står selv for alt fra markedsføring, ordrebehandling og pakking - med god hjelp fra barn og svigerdatter.

VELKOMMEN HIT: En haug med pappkasser er det første som møter deg hjemme hos Synnøve Sorthe. Dette er resultatet av én levering av 18 kasser med varer til nettbutikken hun driver. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Klart det har vært et slit med mye hardt arbeid. Jeg har hele tiden hatt innstillingen om at jeg ikke skal gi meg, være kreativ og by på meg sjøl, sier Sorthe.

Damene bidrar

Og hun mener nøkkelen til suksess ligger akkurat her i jobben hun gjør på Facebook. Den tidligere modellen og fotografen bruker sin kompetanse foran mobiltelefonen og poster hyppig innslag på nett.

– Jeg har turt å være en usminket versjon av meg selv og vist hvordan en voksen dame kan trylle litt med et trøtt morrafjes. Kundene kjenner seg igjen og det er viktig at kvinner tør å være stolt av seg selv, tørr å føle seg vel.

Hun har fått tusenvis av damer til å dele bilde av selv før og etter make-up.

– Her er det aksept for å ta imot kompliment, tørre å se i speilet og si at man ikke er så verst. Alle disse positive tilbakemeldinger og opplevelsen av å bli løftet opp og frem av andre har laget et fellesskap der man heier på andre kvinner. Det kjenner jeg at jeg er stolt av å ha fått til, sier gründeren.

– Hvordan er det å bo og jobbe i lagerhus som dette her?

– Det går greit da. Det handler om å jobbe 18 timer i døgnet og da er du ikke så opptatt av omgivelsene. Heldigvis har jeg nå fått bedre råd og har kjøpt meg stort hus der nettbutikken skal fylle hele underetasjen, sier Sorthe.

LITE SOFALIV: Rundt midnatt slenger Synnøve Sorthe seg ned på det som er igjen av plass på sofaen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Det siste året har hun pakket næmere 27 000 pakker som er kjørt ned til den lokale post i butikk.

– Jeg er stolt over hva jeg har fått til. Jeg er konkurransemenneske som elsker å stå på. Den meste motivasjon jeg kan få er hvis noen ikke har troa på meg - da gir jeg litt ekstra. Og står jeg på litt ekstra i år så kommer nettbutikken min til å nærme seg 50 millioner kroner i omsetning bare i 2021, smiler Synnøve Sorthe.