Det å vaske hendene med håndsprit etter et butikkbesøk, har definitivt blitt hverdagen for de aller, aller fleste av oss.

På denne måten reduserer vi faren for å bli smittet. Men det har også noen ulemper. Som for eksempel tørr hud på hendene og at det ikke akkurat lukter melk og honning. Men, det får vi bare leve med.

Verre gikk det for en amerikaner forleden dag. Etter et butikkbesøk ble handleposene plassert i bilen, vedkommende satte seg inn i bilen og spritet hendene. Så langt – alt vel.

Skummel kombinasjon

Bilen, en eldre Toyota Camry, ble fullstendig utbrent. Faksimile fra brannmann Pete Piringers twitter-konto, med bilder fra Montgomery County brann- og redningstjeneste.

Så skjedde det fatale. Denne personen fikk nemlig lyst på en sigarett på vei hjem etter handleturen. Men da denne skulle tennes, smalt det. Bokstavelig talt. Kombinasjonen av lettantennelig håndsprit og åpen flamme kan være skummel.

I dette tilfellet tror man at en glo fra sigaretten har antent søl fra desinfeksjonsmidlet.

Gikk bedre med bileieren enn med bilen

Det endte med at bilen, en Toyota Camry, ble totalvrak. Flammene var ikke til å få slukket, før brannvesenet kom.

Heldigvis kom bileieren, som var alene i bilen da uhellet inntraff, fra den sjokkerende opplevelsen med kun mindre brannskader.

Episoden fant sted Rockville, i delstaten Maryland i USA. Den kan jo være en kraftig advarsel om at man ikke bør tenne sigaretter, eller omgås annen åpen ild, med helt nyspritede hender.

