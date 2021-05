Kypros beskyldes for Lady Gaga-kopi

Eurovision-sangen «El Diablo» har allerede rukket å skape overskrifter. Religiøse grupper i hjemlandet har reagert på den kontroversielle teksten. Låta har blant annet blitt kritisert for å være blasfemisk da teksten handler om å forelske seg i djevelen.

I protest ble det derfor startet en underskriftskampanje for å tilbaketrekke låta. I teksten fra initiativtakeren står det at Kypros sitt Eurovision-bidrag «en skandale for oss kristne». Per nå er det samlet over 20 000 underskrifter.

Det er imidlertid ikke den eneste grunnen til at låta skaper bråk. Flere har nemlig reagert på at den ligner på Lady Gagas storhit «Bad Romance» fra 2009.

– Tenk å tape mot en juksemaker

Det er spesielt på sosiale medier at folk utrykker sin frustrasjon. En Lady Gaga-tilhenger skriver blant annet på Twitter:

«Hvordan våger Kypros å bruke Bad Romance, hvordan våger de å bruke min favorittsang gjennom tidene. Jeg er irsk. Jenta mi fortjener bedre. Tenk å tape mot en juksemaker. Hjelp oss Stephanie».

På Youtube er det lagt ut flere videoer der de to låtene blir sammenlignet. I kommentarfeltene renner det over av folk som uttrykker sjokk og vantro over hvor like låtene er. En skriver «Jeg skulle likt å se Lady Gagas reaksjon på dette». Superstjernen har enda ikke kommentert Kypros-låta.

Holder Eurovision-rekord

Kypros har deltatt i Eurovision siden 1981 og holder rekorden for flest deltakelser uten å vinne en eneste gang.



I 2018 sendte de, i likhet med i år, Elena Tsagrinou til finalen. Hun kom da på andreplass - som er den beste rangeringen Kypros har hatt.

Foruten om 2018-prestasjonen er 5. plass den beste plasseringen de har fått.

Uenighet i NRK-panelet

Til tross for krass kritikk er «El Diablo» en av årets forhåndsfavoritter. I NRK sitt MGP-program «Adresse Rotterdam» der Ingeborg Heldal, Stian Thorbjørnsen, Kevin Vågenes og en gjestedommer per program systematisk går gjennom alle Eurovision-bidragene, var det stor uenighet om «El Diablo».

Heldal påpeker at den ligner på Lady Gaga-låta, men legger ikke skjul på at hun liker den:

– Dette sitter som ei kule Kevin. Sett fra deg daquirien for nå skal vi danse.

Hvorpå Vågenes svarer:

– Jeg setter den ikke fra meg, jeg bare slipper den på gulvet. Jeg er så enig. Denne gjør meg glad. Jeg får lyst til å dra til Magaluf.

Mens Thorbjørnsen kun ga låta beskjedne 4 poeng, ga Heldal og Vågenes den full pott med 12 poeng.