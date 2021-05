Finalestunt i Kompani Lauritzen var filmtriks

I lørdagens finale av Kompani Lauritzen måtte kompanijegerne befri oberst Dag Otto Lauritzen fra fangenskap under «Operasjon gylne kastanje», etter ordre fra Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Deretter instruerte de to av landets nyeste jagerfly, av typen F-35, til å bombe fiendens leir – nemlig en campingvogn.

Nå innrømmer produksjonen og Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, at en ekte sprengning ikke hadde vært forsvarlig.

– En GBU-12-bombe fra et F-35 jagerfly ville ha sprengt hele sandtaket og området rundt, og etterlatt et stort krater på 60-90 meter i diameter, forklarer Dahl til TV 2.

En GBU-12 Paveway er en amerikansk laserstyrt bombe som veier godt over 220 kilo.

Se bombingen i videovinduet øverst i saken.

– Vil alltid være en viss grad av «juks»

Så, hva er det som egentlig skjer da campingvogna eksploderer?

Dahl forteller at en sprengningsekspert, som driver med spesialeffekter for film og tv, sprenger vogna med en kombinasjon av gass og sprengstoff.

– Når det gjelder sprengning og skarpe våpen vil det alltid være en viss grad av «juks». Det er kun kvalifisert personell med de riktige tillatelsene som har lov til å håndtere sprengstoff, sier Dahl, og fortsetter:

– Her vil det alltid være strenge regler, protokoller og prosedyrer som må følges. Det essensielle for oss var å skape et heftig oppdrag for deltakerne som de skulle føle var reelt. Vi mener vi fikk til nettopp dette, og det tror vi også skinner gjennom til seeren.

Håper seerne har forståelse

Verken produksjonen eller TV 2 er redd for at seerne skal føle seg lurt etter finaleepisoden.

– Vi tror at seerne har forståelse for at det må gjøres noen tilpasninger når noe skal sprenges i en slik TV-produksjon. Vi føler oss ganske sikre på at de vil la seg underholde av denne eksplosjonen, selv om den ikke sprenges med et missil, men er detonert av en sprengningsekspert.

Dahl påpeker avslutningsvis at kommunikasjonen mellom vinneren Carl Martin Eggesbø og jagerflypilotene er ekte.

– Koordineringen mellom luft og bakke helt reell, og deltakerne får vist at de mestrer å koordinere et angrep gjennom luftstøtte med to F-35 jagerfly.