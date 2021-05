Kvinne må i fengsel etter steinkasting på Sian-demonstrasjon

En 33 år gammel motdemonstrant er dømt til 25 dagers fengsel for å ha kastet stein mot politiet på en Sian-demonstrasjon på Furuset i Oslo i fjor.

Kvinnen deltok i en motdemonstrasjon sammen med datteren sin 15. august i fjor. Kvinnen forklarte i Oslo tingrett at hun ble opprørt over at datteren ble pågrepet, ifølge Rett24.

En video som ble vist i retten, viser at kvinnen holder en stein i hver hånd. Den ene steinen ga hun til en ung gutt, som kastet den mot en politibil. Ifølge politiet kastet kvinnen også stein.

Aktor la ned påstand om 30 dagers fengsel, men retten ga fratrekk for lang saksbehandlingstid.

