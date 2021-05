Kaller inn til pressekonferanse fredag ettermiddag

Det er knyttet stor spenning til hva byrådsleder Raymond Johansen skal meddele av lettelser når han fredag skal fortelle om planen for videre gjenåpning av Oslo.

Da TV 2 snakket med byrådslederen tirsdag sa han at det «absolutt er håp om gode nyheter», også når det kommer til skjenking. Johansen har også varslet at det først og fremst er barn og unge som skal prioriteres først.

– Det er absolutt håp om gode nyheter. Tiltakene skal være forholdsmessig. Går smittetallene ned og antall innleggelser ned, er det viktig å kunne gjenåpne, sa byrådslederen.

Fortsetter på trinn to

Oslos gjenåpningsplan består av fem trinn og er nå på trinn to. Ett tiltak i trinn to er allerede åpnet, og det er det som gjelder åpning av butikker, kjøpesentre og varehus. Byrådet har sagt at de skal se videre på de andre tiltakene på trinnet i løpet av denne uken.

I tillegg til Johansen skal byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal orientere om koronasituasjonen.

79 nye smittede

Det siste døgnet er det registrert 79 nye koronasmittede i Oslo. Det er 14 over snittet de sju foregående dagene.

79 tilfeller er fem flere enn på tirsdag, men to færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 80 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Søndre Nordstrand. Der ligger smittetrykket på 322 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert ti nye smittede i bydelen siste døgn.

Deretter følger bydelene Stovner (240) og Grünerløkka (224).

Bydelen Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 91 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, med fem nye registrerte smittede i bydelen siste døgn.