NRKs hovedverneombud: – Dette må ende her

Tredje dag av rettsforhandlingene mellom Line Andersen og NRK, er i gang i Oslo tingrett.

I dag er det en rekke NRK-kolleger som skal i vitneboksen.

Førstemann ut er NRKs hovedvernombud, Hans-Ole Hummelvoll. Han ble i forbindelse med Andersens tilbakekomst til Sporten høsten 2020, bedt om å undersøke arbeidsmiljøet nærmere.

Det er det han forklarer seg om i dag.

– Dette må ende her

Dommeren kommer tidlig inn på undersøkelsen, og Hummelvoll forklarer:

– Ledelsen vet ingenting om hvem jeg snakket med. Så begynner man å snakke med folk, så blir det sånn «der var ikke jeg, du må snakke med dem», og til slutt hadde jeg snakket med 10 stykker. Jeg hadde også snakket med Line, sier hovedverneombudet.

Han understreker viktigheten av konfidensialitet.

– Det er viktig å kunne være konfidensiell når man skal snakke om slike ting. «Det du snakker om nå er mellom deg og meg, ingen andre skal få vite detaljene i det dere sier», det synes jeg er viktig, sier han.

Så kommer han nærmere inn på hva som kom frem i undersøkelsene.

– Det var mange som hadde hatt det vanskelig over tid, de følte seg ikke helt ivaretatt. Jeg synes det var ganske sterke historier. Det overrasker meg at de har så sterke historier. Jeg visste ikke noe om dette som kom opp. Her er det en kraft, en styrke, dette må ende her, tenkte jeg.

Han utdyper hva kollegene har savnet:

– Det å være trygg i arbeidssituasjon, det å gjøre sitt beste uten å støte på psykososiale hindringer, det er mangel på å jobbe i team, mangel på støtte hos hverandre, man prøver å unngå situasjoner, være smidig, kanskje holde seg unna, sier han.

Aldri i tvil

– De vil være trygge på at selv om de får unnskyld at de ikke møter på samme situasjonen en gang til. At det har skjedd en endring. Det er hendelser her som burde vært tatt tak i da de skjedde, mener hovedverneombudet.

– Var du noen gang i tvil om at det var et arbeidsmiljøproblem?

– Nei. De forteller historier, de bekrefter hverandre, de som har sterke historier har stått nærme når det smalt. Hvis du har 20 stykker hvor 15 har det bra, så hjelper ikke det hvis fem ikke har det bra. Antallet er uvesentlig mener jeg, her er en gruppe folk som gruer seg til å gå på jobb. Dette må vi fikse, slår hovedverneombudet fast.

Avslutningsvis sier han:

– Jeg tror ikke Line er klar over sin påvirkningskraft overfor sine kolleger. Line eier sin sannhet på hva som har skjedd, men det hun ikke kan eie, er de andres opplevelse av akkurat samme situasjon, og det er deres rett til å ha den opplevelsen og fortelle om den, avslutter Hummelvoll.

PÅ PLASS IGJEN: Line Andersen sammen med advokatene Jostein Jenssen og Tron Dalheim, fotografert i Oslo tingrett torsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten

– Stimulerende og morsomt å jobbe med henne

Etter hovedverneombudets forklaring, vitner to som har arbeidet tett med Andersen.

Stein Magne Os, tidligere producer og prosjektleder i NRK, har jobbet med Andersen i flere mesterskap. Han har bare positive karakteristikker av kollegaen sin.

– Det å ha med Line på mesterskap er en trygghet. Hun evner å holde ting flytende. Hun skaper godt humør i studio. Det er nesten sånn at man kan plassere Line i en snøhaug og med en mikrofon, og det blir godt tv, sier Os.

Han fortsetter:

– Jeg synes det er stimulerende og morsomt å jobbe med henne. Hun er idérik og kreativ, og vi har jobbet godt sammen, vi utfordrer hverandre og finner frem til løsninger.

Andersens advokat, Tron Dalheim, lurer på om Andersen tar mye plass.

– Mange av de som er gode på TV, er store personligheter.

– Kan ta en øl etterpå

Også kollega Ola Fagerheim, producer og prosjektleder i NRK, skryter av Andersen:

– Line er en av de beste programlederne vi har. Hun forbereder seg grundig. Det er morsomt å jobbe med henne, og hun jobber flott i team. Da er man opptatt av hverandre, at man har det bra. Line tar mye plass, hun er høylytt, har klare meninger, er tydelig på hva hun vil, og det setter jeg pris på. Hun går aldri av veien for en diskusjon, og uansett hvordan diskusjonen går så kan vi ta en øl etterpå, sier Fagerheim.

– Når du jobber med de som kan jobben sin aller best, så er det inspirerende å gjøre det. Vår jobb er å lage godt tv. Blir det diskusjoner på bakrommet, så tar man det, ordner opp, og går videre, sier han.

NRKs advokater stiller ikke spørsmål til Os eller Fagerheim.

KOLLEGA: Berit Rekaa skrøt av Line Andersen i sin vitneforklaring. Her fotografert i Oslo tingrett torsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten

– Line er superproff

Berit Rekaa, mangeårig vaktsjef i NRK og tidligere tillitsvalgt i NRKJ, har også bare lovord å komme med om Andersen. De har jobbet sammen siden 2004.

– Line er hel ved. Superproff i alt hun gjør. Skyhøye krav til seg selv. Hvilket også betyr at de rundt forventes å gjøre sin jobb. Hun står alltid på de svakeste sin side. Rettferdighet er viktig for Line. Er det noen som sliter, så er det Line som støtter opp, sier Rekaa.

Hun bekrefter i likhet med sine kolleger at møtene kan bli opphetede.

– Det er kanskje ikke vanlig at man skjeller hverandre ut, men adrenalinet er der fordi man vet at man må prestere når kameraene kommer på, sier Rekaa.

– Jeg har vært med på møter med hissig stemning, men så snakker man sammen, så er man ferdig med det.

Saken oppdateres.