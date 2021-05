Frykter folk ikke møter til vaksinetime i ferien

Over 300 kommuner får rekordmange vaksiner i fellesferien. Flere kommuner er redde for at folk ikke møter opp.

Over 300 kommuner må nå finne ut hvordan de skal sette alle de ekstra dosene de får fra den nest siste uka i juli.

Omfordelingen av vaksiner gjør at 23 kommuner får rundt 60 prosent økning i andelen doser, mens 319 kommuner får 35 prosent færre doser.

For at den samlede vaksinasjonsplanen ikke skal bli vesentlig forsinket, må disse kommunene øke sin vaksinasjonsaktivitet tilsvarende for å ta igjen denne utsettelsen.

Kommunene får dermed en vaksinetopp fra uke 29 til 31, som er midt i fellesferien.

NORGESFERIE: Regjeringen oppfordrer folk til å tilbringe ferien i Norge i år også. Her fra Lofoten i fjor sommer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Bekymret

TV 2 har snakket med nær samtlige Statsforvaltere. Selv om kommunene skulle klare å øke kapasiteten, påpeker en rekke kommuner at det vil kreve at folk møter til vaksinetimen sin.

– Kommunene er bekymret for om folk vil møte til timen sin disse ukene, sier assisterende fylkeslege Lars Utne Haukland i Nordland til TV 2.

Også Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Vestland sier at det er en bekymring kommunene i deres område har.

– En ting er å ha kapasitet til å sette vaksiner, en annen ting er ha noen å sette vaksiner på, sier fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand i Vestland til TV 2.

BEKYMRET: Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand sier kommunene er bekymret for om folk møter til vaksinetimene sine i sommer. Foto: Røde Kors

– Det ligger i sakens natur at folk kan være bortreist eller planlegger å være bortreist når det er ferietid. Dette er en bekymring for flere kommuner, sier seniorrådgiver Tor Olav Stavseth i Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Vestland: Tilpass planene

Fredag rådet regjeringen nordmenn å ta ferien i Norge i sommer. Det globale reiserådet forlenges til 1. juli, og det er fortsatt uvisst når grensene i Europa åpnes og et koronasertifikat er oppe og går for friskmeldte og fullvaksinerte.

Fylkesberedskapssjefen i Vestland understreker at det er ingen som kan tvinges til å ta vaksiner, men han tror godt informasjonsarbeid kan bidra til å motivere folk til å vaksinere seg.

– Jeg tror det er en grunnleggende forståelse blant befolkningen for at vaksine er løsningen for å komme oss ut av dette, og at folk legger sine ferieplaner om at de er nødt til å la seg vaksinere, sier Stensvand.

Han kommer med en oppfordring til folk.

– Jeg oppfordrer sterkt folk til å ta hensyn i sine ferieplaner om at de kan få vaksinetime, sier Stensvand.

Dette kan løse problemet

Folkehelseinstituttet skal i løpet av de nærmeste dagene levere en oversikt til alle kommuner om hvor mange doser de kan forvente å få i sommer.

Assisterende fylkeslege Lars Utne Haukland i Nordland sier at dersom Folkehelseinstituttet kan gi gode, forutsigbare estimat på hvor mange doser kommunene kan forvente å få de ulike ukene, vil det gi dem mulighet til å planlegge bedre.

FLERE VAKSINER: Bærum er en av de kommunene som får en økning i antall doser fra starten av juni. Det fører til at noen vaksiner får færre doser. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Haukland sier at kommunen likevel er bekymret for hvor forutsigbar leveransen kan bli. Dersom de får flere doser enn forespeilet, kan det bli vanskelig å benytte alle vaksinene med en gang de kommer, sier han.

Det at Pfizer-vaksinen kan lagres i kjøleskap i opptil en måned, og ikke bare fem dager, gjør det også enklere for kommunene, sier Haukland.

– Forventer dere at folk møter til vaksinetimen i fellesferien?

– Ja, vi regner med at befolkningen stiller opp til sine timer og legger opp ferien sin rundt den. I påska var det mye snakk om at folk dro på fjellet fremfor å ta vaksinen, men de møtte likevel opp, sier Haukland.

Mangler personell

Mangel på helsepersonell er det største hindret fra å kunne sette flere doser, oppgir kommunene til Statsforvalterne.

Foreløpig er det ingen som har lagt noen konkrete planer for hvordan det skal løses, men en rekke Statsforvaltere peker på samarbeid mellom nabokommunene, bistand fra frivillige organisasjoner, studenter eller pensjonister som mulige løsninger for å øke kapasiteten.

DETTE KAN BLI EN REALITET: Fullvaksinerte kan reise til andre EU-land i sommer når et koronasertifikat er på plass, her fra Kreta. Foto: Halvard Alvik / NTB

Statsforvalterne tror at det vil være mulig å løse vaksinefloka i fellesferien i de fleste kommuner.

– Det er kanskje noen av de verste ukene vi kunne fått en vaksinetopp på i løpet av et år. En ting er at helsepersonell trenger ferie, men både skolefritidsordningen og barnehager er stengt, noe som gjør det ekstra utfordrende for mange til å likevel jobbe, sier fylkesberedskapssjef Stensvand i Vestland.

Han sier at en del kommuner ikke ønsker å ta fra ansatte ferie.

– De opplever at folk i helsevesenet mer enn noen gang trenger ferie. De synes det er tøft å tenke de tankene om å ta fra dem ferie fordi de har jobbet hardt, sier han.

Seniorrådgiver Tor Olav Stavseth i Statsforvalteren i Troms og Finnmark håper folk er flinke til å si fra hvis de av ulike grunner ikke kan møte til vaksineavtalen sin i sommer.

– Men man vet ikke hvordan befolkningen vil reagere på ferie og samtidig som man har vaksinetime. Det er en risiko for at mange vaksinetimer blir avlyst, men hvor stor vet vi ikke, sier Stavseth.

Guldvog: Prioriter vaksine i ferien

OPPFORDRER: Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en sterk oppfordring til folk som får vaksinetime i ferien. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Helsedirektør Bjørn Guldvog råder folk til å prioritere veldig høyt å ta vaksine i sommer.

– Å komme med et nasjonalt budskap om at folk helst ikke skal dra på ferie i sommer faller kanskje ikke i så god jord. Jeg tror at vi i stor utstrekning skal overlate den gode og nære dialogen med befolkningen til kommune, sier Guldvog til TV 2.

Helsedirektoratet skal bistå kommunene slik at de skal klare å sette alle vaksinene under vaksinetoppen i fellesferien.

– Er det greit å bestille ferie og avbestille vaksinetimen sin?

– Det er kanskje noen som har gjort det allerede. Det har hele tiden vært usikkert når man skal få vaksine. Mitt klare råd er at dette er noe du skal prioritere aller høyest i sommer, og at du har en fleksibilitet som gjør at du kan ta imot vaksinen, sier Guldvog.