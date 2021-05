Blinken og Lavrov oppfordret til samarbeid i første møte

Møtet mellom de to utenriksministrene er det første mellom USA og Russland siden Joe Biden ble president. Det skjer i sammenheng med Arktisk råd-konferansen på Island.

Blinken sa til sin russiske kollega at de sammen kunne gjøre verden til et trygger sted, men advarte samtidig om at Washington vil svare på det han omtalte som «aggressive handlinger».

– Dersom Russland handler aggressivt mot oss, vil våre allierte svare, sa Blinken ved starten av samtalene.

– Vi søker et forutsigbart og stabilt forhold til Russland. Vi mener det er bra for våre innbyggere, bra for det russiske folk og absolutt bra for resten av verden, la Blinken til.

Vil ha åpen dialog

Den russiske utenriksministeren sier Moskva vil diskutere alle slags tema og saker med Washington.

– Vi er klare til å diskutere alle saker uten unntak dersom vi opplever at samtalene er åpne og ærlige og basert på gjensidig tillit, sa Lavrov til Blinken da samtalene tok til.

– Vårt mål er å avklare hvordan vi kan bygge videre på vår relasjon, sa Lavrov.

Siden Biden tok over som president i januar, har han inntatt en tydelig posisjon overfor Russland og gått så langt som å omtale president Vladimir Putin som en «drapsmann».

Det står i sterk kontrast til forgjengeren Donald Trump, som ble anklaget for å ta på Putin med silkehansker.

– Konstruktivt

Etter det to timer lange møtet i konserthuset Harpa omtalte Lavrov det som positivt og sa at begge landene forstår at forholdet må bedres.

– Samtalen framsto for meg som konstruktiv. Det er forståelse for behovet for å overvinne den usunne situasjonen i forholdet mellom Moskva og Washington, sa Lavrov ifølge russiske nyhetsbyråer.

Blinken brukte blant annet møtet til å uttrykke «dyp bekymring» for Russlands militære tilstedeværelse i Ukraina.

Han tok også opp bekymringen for helsen til den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og «undertrykkelsen» av opposisjonen i Russland, opplyser en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Krass tone før møtet

Uttalelser før møtet i kulissene av Arktisk råd-konferansen i Reykjavik bar ikke bud om et forsonlig treff med de-eskalering av spenningen som begge ønsker. Forholdet har ikke vært kaldere siden den kalde krigen var slutt.

Blinken synes å ha ønsket å gjøre Arktis til et laboratorium for samarbeid om viktige felles utfordringer som kampen mot global oppvarming, men han har fått et skarpt svar fra Lavrov.

– Det har vært absolutt klart lenge for alle at dette er vårt territorium, dette er vårt land, sa han i Moskva mandag og anklaget samtidig Norge for å prøve å bringe Nato inn i Arktis.

Blinken svarte på Lavrovs utspill med å si at USA ønsker å unngå en militarisering av Arktis.

Tegn til forsoning

Men det er tegn på at de to stormaktene ønsker en mer forsonende tilnærming. Det var ventet at Lavrov og Blinken også diskuterte et amerikansk forslag om å holde et møte mellom Putin og Biden i juni.

Like før møtet mellom Blinken og Lavrov kom meldingen om at USA unntar selskapet som bygger gassledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland, fra sanksjonene mot Russland.

Dermed synes USA å åpne for at den omstridte ledningen som skal frakte naturgass gjennom Østersjøen til Europa, kan ferdigstilles.

Det er fremdeles planlagt sanksjoner mot noen enheter, men Biden-administrasjonen har ønsket å bedre forholdet til USAs nære allierte Tyskland. USA har nå fjernet et stort hinder for at rørledningen kan fullføres og dermed også gjort Russland en tjeneste.

