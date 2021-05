Hamas tror en våpenhvile er «nært forestående»

Gaza-konflikten har i det siste vært på kokepunktet. Det jobbes iherdig med å legge press på partene for å få til en våpenhvile og til CNN sier Hamas at det innen 24 timer kan gå mot en våpenhvile.

De siste ukene har det ene rakettangrepet overdøvd det andre både på Gazastripen og på Israelsk side.

I Gaza er over 227 palestinere drept av israelske angrep, mens i Israel er 12 mennesker drept av Hamas sine angrep.

Natt til torsdag fortsatte Israel sine angrep mot mål langs Gazastripen.

Biden ber om nedtrapping

Onsdag kveld gikk Joe Biden for andre gang denne uken ut å la press på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og presidenten sa offentlig at han forventer en snarlig nedtrapping.

Uttalelsen ble raskt svart på av Netanyahu, som på twitter skrev at «operasjonen mot Gaza skal fortsette til Israel har nådd sitt mål, nemlig ro og sikkerhet for Israels befolkning».

Mange mener at Biden sitter med nøkkelen til å få ned spenningsnivået i konflikten, siden USAs ord overfor Israel vil veie tungt – gitt deres nære forhold.

Til nå har ikke USA villet legge like mye offentlig press på Israel, slik mange andre statsledere har gjort.

Biden og Netanyahu har hatt telefonsamtaler daglig denne uken. Tirsdag rapportere The New York Times om at Biden overfor Israels statsminister hadde sagt at han ikke kunne holde presset fra det internasjonale samfunnet unna på ubegrenset tid.

Press fra partifeller

Også i sitt eget politiske parti har stemmene som taler for at USA bør gå ut å kreve en våpenhvile snarest blitt flere.

På en tur til Dearborn utenfor Detroit i Michigan tirsdag ble Biden konfrontert av Rashida Tlaib – den første kvinnen med palestinsk bakgrunn i Kongressen. Hun sa at palestinerne trenger beskyttelse mot Israel.

I Dearborn, der nesten halvparten av befolkningen har arabisk bakgrunn, ble Biden møtt av demonstranter da han skulle besøke en bilfabrikk.

I sin tale på Ford-fabrikken sa Biden at han ber for Tlaibs familie på Vestbredden.

PALESTINER: Rashida Tlaib konfornterte president Joe Biden tirsdag da han var på besøk i Detroit. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Har låst døren i sikkerhetsrådet

Men en ting er sikkert: USA har til nå ikke villet gå ut offentlig å stille seg bak et krav om våpenhvile.

Det har de effektivt lagt ned veto om hele tre ganger i FNs sikkerhetsråd også, noe som har gjort at det ikke har kommet noen felles resolusjon fra den kanten.

Alle tre gangene har de 14 andre landene i sikkerhetsrådet støttet resolusjonsutkastene.

Et nytt våpenhvile-forslag ble lagt frem av Frankrike i sikkerhetsrådet sent tirsdag kveld, men ifølge talspersoner fra den amerikanske FN-delegasjonen ble også dette avvist.

KOMMER INGEN VEI: I FNs sikkerhetsråd har det vært hyppig møtevirksomhet for å få på plass en uttalelse om Gaza-konflikten. Foto: Don Emmert / AFP / NTB

Frankrikes angivelige resolusjonsutkast i sikkerhetsrådet: Kreve øyeblikkelig våpenhvile. Kreve at alle parter respekterer fullt internasjonalt humanitært arbeid og internasjonale menneskerettighetslover – inkludert beskyttelse av sivilbefolkningen. Intensivere arbeidet med nedtrapping for å oppnå en varig og respektert våpenhvileavtale. Etterlyse tilgang- og distribusjon av humanitær bistand over hele Gaza. Oppfordre medlemslandene til å støtte den internasjonale innsatsen i Gaza, for å bedre den humanitære og økonomiske situasjonen. Oppfordre medlemslandene til å intensivere arbeidet med å gi ordninger og garantier – for å opprettholde en varig våpenhvile og ro i Gaza. Dette inkludert forhindre ulovlig våpenhandel, sikre vedvarende gjenåpning av krysningspunkter som lå til grunn ved avtalen som ble inngått mellom palestinske myndigheter og Israel i 2005 om mobilitet og tilgang. Oppfordre til intensivering og akselerasjon i den diplomatiske innsatsen og støtten for en tostatsløsning som samsvarer med internasjonal lovgivning – i tråd med relevante FN-resolusjoner der to demokratiske stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred med sikre, anerkjente grenser. Siste punkt er ikke kjent. Kilde: Kopi av Frankrikes resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd som The Times of Israel har fått tilgang til.

Hamas tror på snarlig våpenhvile

Natt til torsdag sier en talsperson for den palestinske gruppen Hamas, som har stått bak rakettangrepene mot Israel og som har makten på Gazastripen, at en våpenhvile kan være «nært forestående».

Hamas-lederen beskriver overfor kanalen en «positiv atmosfære» rundt samtalene om en våpenhvile med Israel. Han viser til at framgangen kommer som følge av at Egypt og Qatar har kommet med ulike forslag.

Tirsdag ble det rapportert at Egypt har foreslått en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag. Det meldte den israelske kringkasteren N12. Samme dag sa Hamas-representant i Qatar til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile.

Netanyahus seneste uttalelser har ikke gitt noen signaler om at noe slikt er i emning, men israelske medier har rapportert at israelske myndigheter ikke forventer en våpenhvile før tidligst fredag, melder The New York Times.