Flertall i Representantenes hus for egen gransking av Kongress-stormingen

Av de 435 folkevalgte i Kongressens underhus stemte 252 for en uavhengig gransking av angrepet på Capitol Hill.

Av de som stemte for var 35 republikanere, noe som vil si at de har stemt imot hva partiet sentralt mener om en slik granskning.

Forslaget går ut på at det skal opprettes en uavhengig kommisjon med demokratisk og republikansk representasjon.

Kommisjonspanelet skal bestå av ti medlemmer – der halvparten av kommisjonen blir utnevnt av demokratenes kongressledere og det samme fra republikansk side.

I forslaget heter det at kommisjonen skal ha i oppdrag å utarbeide en rapport som skal være ferdig innen året er omme.

Arbeidet med å få forslaget om en 6. januar-kommisjon har i mange måneder stått i stampe, så at det nå ble stemt for i Representantenes hus er et markant skritt i retning av at det faktisk vil skje innen kort tid.

Nå er altså neste skritt å få flertall for den uavhengige granskningen også i Senatet. Der må ti republikanske senatorer stemme for skal det gå gjennom.

CNN skriver onsdag at republikanerens leder i Senatet, Mitch McConnell ikke ville uttale seg om han vil tvinge samtlige senatorer i eget parti til å stemme imot.

McConnell har uttalt at han er imot en slik kommisjonsgransking, men det har også republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, uten at det stoppet forslaget i å passere der av den grunn.

Saken oppdateres