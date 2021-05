Arsenals form kan sikre plass i omstridt turnering: – Hvem vil være med der?

Det blir et skikkelig race i England om de siste Europacup-plassene. Men ikke alle er like attraktive.

Det er ikke bare Chelsea, Liverpool og Leicester som har mye å spille for den siste serierunden. For bak Mesterliga-racet ligger det an til et skikkelig bikkjeslagsmål om to Europacup-plasser.

West Ham har for øyeblikket et stort overtak på 6. plassen som gir kvalifisering til Europaligaen. Det eneste som kan forhindre det er at de taper mot Southampton i siste kamp og Tottenham slår Leicester.

Det betyr at Tottenham, Everton og Arsenal trolig må nøye seg med å kjempe om 7. plassen.

Den sikrer plass i neste sesong playoff til nyvinningen Europa Conference League, som er nivå tre i Europa bak Mesterligaen og Europaligaen.

Mener Arsenal er favoritt

Det skiller kun ett poeng mellom de tre lagene.

Med tanke på at Tottenham og Everton møter henholdsvis Leicester og Manchester City, mens Arsenal møter Brigton, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt at Martin Ødegaard og gjengen fort er favoritter til å sikre seg den siste Europa-billetten.

Arsenal har vunnet de fire siste ligakampene, men Thorstvedt stiller spørsmål ved hvor mye den 7. plassen egentlig lokker.

– Arsenal kan glatt ta den 7. plassen. Spørsmålet er: Den plassen, hvor attraktiv er egentlig den? Seriøst?

– Europa Conference League, hvem vil være med der, da? Reise land og strand for å vinne en pokal som de fleste vil tenke at de ikke ønsker å stille frem engang.

– Jeg mener at et lag som er helt ute av Europa har mye bedre forutsetninger for å prestere i Premier League.

UEFA-president Aleksander Ceferin er i hvert fall tydelig stolt over nyvinningen.

– Den nye UEFA-klubbturneringen vil gjøre UEFAs klubbturneringer mer inkluderende enn noen gang tidligere. Det vil bli flere kamper for flere klubber, med flere forbund representert i gruppespillet.

Så spørs det om akkurat det fungerer som en gulrot for de engelske storlagene.

Slik skal turneringen spilles

Playoffen vil spilles 19. og 26. august. Skulle det heldige utvalgte engelske laget ta seg videre fra playoffen venter et gruppespill bestående av 32 lag delt opp i åtte grupper.

De åtte gruppevinnerne vil ta seg direkte til åttedelsfinalen mens de åtte gruppetoerne vil spille en playoff mot tredjeplassene i Europaligaens gruppespill.

Finalen vil bli avholdt i Tirana 25 mai neste år, på en arena med plass til litt mer enn 21 000 tilskuere. Belønningen for å vinne er en plass i gruppespillet av Europaligaen neste sesong.

Kampene vil spilles på torsdager på samme tidspunkt som i Europaligaen. Molde, Rosenborg og VIF er potensielle motstandere i turneringen.