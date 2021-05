Bakenga herjet: – Jeg er mektig imponert over Mush

Solbakken har stadig vært å se på ulike eliteseriearenaer denne sesongen, men noe av årsaken til at han var til stede onsdag, var for å se sønnen Markus i aksjon. Han kom ikke inn for Stabæk.

Landslagstreneren fikk derimot se Bakenga herje på topp for Odd. Spissen scoret to mål i den første omgangen og var meget god for de hvitkledde gjestene fra Skien, men klarte ikke å forhindre to baklengs og poengdeling etter 2-2.

– Jeg er mektig imponert over Mush, og det er bra moral i laget. Jeg synes gutta oppsummerte det fint i garderoben her at denne kampen ville vi ha tapt i fjor. Vi har tatt steg og blitt mer voksne, oppsummerte Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery.

Tidlig ledelse

Hjemmelaget tok ledelsen etter åtte minutter. Kornelius Normann Hansen dro seg inn i banen og avsluttet i nærmeste hjørne. Sondre Rossbach fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre mål.

Drøye ti minutter senere fikk Bakenga straffe da Nicolas Pignatelle Jensen var for ivrig med armene i egen boks. Bakenga selv var sikkerheten selv fra elleve meter og hamret ballen i mål.

Og like før pause vartet Odd opp med et kjempeangrep. Markus Kaasa hælflikket ballen lekkert gjennom til Bakenga, som var iskald alene med Marcus Sandberg og chippet ballen over målvakten. Dermed var kampen snudd.

Koronautsatt

Men bare 87 sekunder ut i den andre omgangen var det uavgjort igjen. Herolind Shala slo et lekkert frispark inn til en umarkert Sammy Skytte, som stanget inn kampens fjerde mål fra to-tre meter.

Dermed endte det 2-2.

– Spillet vårt fløt ikke vårt så bra i 2. omgang, men det er godt å være i gang. Og så tar vi med oss at mange av gutta gjorde en bra jobb i dag, sa Nornes.

Oppgjøret skulle egentlig vært spilt 16. mai, men positive koronaprøver i Odd-leiren tidligere i mai gjorde at kampen ble flyttet til onsdag.

