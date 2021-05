Ødegaards perleassist sikret Arsenal-seier på overtid

Martin Ødegaard kom inn og holdt Europaliga-håpet levende for Arsenal.

Crystal Palace-Arsenal 1-3

Martin Ødegaard startet på benken mot Crystal Palace, men da Christian Benteke utlignet til 1-1 etter 62 minutter hev Mikel Arteta innpå nordmannen.

Og det angrer han nok ikke på.

Kampen så ut til å ebbe ut i et uavgjort-resultat, men på overtid tok Ødegaard regien og fant en annen innbytter Gabriel Martinelli på bakerste stolpe. Brasilianeren fikk kranglet inn ballen i nettet og dermed sto det 2-1.

– Martin har kvaliteten til å slå slike innlegg, og Gabi har kvaliteten til å avslutte. Det var en god scoring, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.

Han mener byttene ble nøkkelen.

– Vi fant en måte av vinne på. Vi hadde totalt kontroll i store deler av kampen, men da vi slapp inn mistet vi kontrollen. Vi begynte å gi bort ballen, få panikk og la de spille langt. Det er farlig mot Palace. Vi var trøbbel, men med byttene ble vi bedre og fikk mer kontroll. Så klarte Gabi å score et veldig viktig mål, sier Arteta.

Kun sekunder før ledermålet hadde Wilfried Zaha hatt en stor sjanse til å avgjøre kampen for Palace.

På overtiden av overtiden satte Nicolas Pépé inn sitt andre mål for dagen, og sørget for 3-1-seier – Arsenals fjerde strake i ligaen.

Og seieren kan ha vist seg svært viktig. Til tross for en svært skuffende sesong har nå Artetas menn store muligheter til å sikre seg Europacup-spill neste sesong, og kanskje enda viktigere for mange Arsenal-fans – havne over erkerival Tottenham på tabellen.

Før siste serierunde ligger Arsenal på 9. plass med 58 poeng. Det er ett poeng bak Everton og Tottenham, men fire poeng bak West Ham. Dermed kan de i beste fall få 7. plassen som trolig vil gi spill i nyvinningen Conference League neste sesong.

Arsenal har hjemmekamp mot Brighton i siste kamp søndag.