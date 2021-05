Stopper-vikarens første mål kan sikre Liverpool CL-spill: – Det er et eventyr

Burnley-Liverpool 0-3

Liverpool gjorde jobben mot Burnley og vant 3-0. Dermed er de inne på den forjettede 4. plassen på bedre målforskjell enn Leicester, for første gang siden februar.

Merseyside-laget har fire mål å gå på før siste serierunde, og vil etter all sannsynlighet sikre seg Champions League-spill neste sesong med seier hjemme mot Crystal Palace søndag.

Det eneste som kan forhindre det er at Leicester regelrett utklasser Tottenham.

– Dette betyr enormt mye, sier TV 2s ekspert Petter Myhre.

Og manager Jürgen Klopp var en lykkelig mann etter kampslutt.

– Jeg er veldig, veldig, veldig glad. Over prestasjonen og resultatet, sier tyskeren til TV 2.

Men overfor Sky Sports poengterte han at ingenting var over.

– Dette var en semifinale som vi måtte vinne og det gjorde vi. Ingenting er avgjort. Vi har forbedret vår situasjonen litt, og nå har vi en finale igjen.

– Guttene fortjente seieren også. Det var en topp, topp prestasjon fra dem, sier tyskeren til Sky Sports.

En av de store heltene mot Burnley ble 24 år gamle Nathaniel Phillips som scoret sitt aller første seniormål da han sendte Liverpool opp i 2-0. Noe som både beroliget frynsete Liverpool-nerver og pyntet på målforskjellen.

På tampen dukket innbytter Alex Oxlade-Chamberlain opp og sørget for et svært hyggelig utgangspunkt før siste kamp.

Nat Phillips var også viktig i den andre enden for Liverpool da han reddet et sikkert Burnley-mål på streken tjue minutter før slutt. Etter kampen hevdet han at det ga ham mer glede enn scoringen.

– Det er jobben min å hindre scoring imot. Det er en flott bonus å score selv, men jeg vil mye heller holde nullen, sier Phillips til Sky Sports.

– Statusen til Nat Phillips bare øker. Han ble kastet til ulvene denne sesongen, og har vært litt opp og ned, men med fasit i hånd må man gi han honnør, sier TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

– Det er i ferd med å bli et eventyr.

De færreste hadde nok inngående kjennskap til Nat Phillips før sesongen starter, men etter hvert som skadeproblemene i forsvarsleddet har tårnet seg opp for de røde, har 24-åringen blitt en svært viktig brikke for Jürgen Klopp.

Mot Manchester United scoret han selvmål og kunne blitt utpekt som en syndebukk skulle Mesterliga-plassen glippe, men midtstopperen spilte seg stort opp i den kampen også og var sentral i snuoperasjonen.

Roberto Firmino har til tider hatt store vansker med å finne nettet denne sesongen, men brasilianeren virker å ha timet toppformen perfekt.

Torsdag scoret han to mål da Manchester United ble senket på Old Trafford, og mot Burnley scoret han Liverpools første.