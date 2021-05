Dette svarer den svenske Eurovision-artisten på hatstormen

Sammen med Norge og «TIX» gikk også Sverige og artisten Tusse Chiza videre til lørdagens finale i Eurovision Song Contest.

Men ikke alle er like begeistret over den svenske deltakelsen. Tirsdag meldte den svenske avisen Aftonbladet at det har oppstått mye hets mot landet på sosiale medier.

Det var Nettavisen som omtalte saken i Norge først.

Mener Sverige favoriseres av juryen

«Jeg skjønner ikke hvorfor Sverige alltid gjør det så bra. Jeg har aldri likt låtene deres», lyder en kommentar i følge Aftonbladet, som legger ved flere eksempler:

«Sverige favoriseres alltid av juryen, de fortjener ikke å gå til finalen».

«Åh, så typisk... Enda en generisk låt fra Sverige».

William Lee Adams er redaktør for det britiske Eurovision-nettstedet Wiwibloggs, og har fått med seg hatstormen mot landet.

– Det er mye hat mot Sverige, og jeg vil si at det bare vokser, forteller han til Aftonbladet.

Sverige har deltatt i Eurovision-finalen hele 58 ganger og har vunnet til sammen seks ganger. Tross mange stygge kommentarer, tror ikke Andersen dette vil gå utover Sverige i årets finale.

– Hvis man følger Eurovision-fans på Twitter, så virker det som hele verden hater Sverige. Men slik er det ikke. I verden utenfor er det ikke noe drama. Men inne i den boblen her forekommer det mye frekkhet. Det blir som et ekkokammer, forteller han.

Ble urolig for at folk ikke stemte

God kveld Norge fikk en prat med den svenske finalisten Tusse Chiza, som ikke tror det ligger noe bak hatstormen.

– Jeg tror ikke det stemmer. Folk stemmer for en grunn og jeg håper folk stemmer fordi de likte sangen og det fine budskapet vi ønsket å formidle, forteller han og legger til:

– Basert på nervøsiteten jeg kjente på i greenroom så går jeg ikke videre på automatikk, forteller han.

19-åringen er lettet over en finaleplass, men legger ikke skjul på at han ble litt nervøs for at kritikken i sosiale medier skulle gå utover en finaleplass i år.

– Jeg ble litt urolig for at folk sier at Sverige går videre uansett, og dermed glemmer å stemme, forteller han.