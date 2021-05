Søreide: Må ha umiddelbar våpenhvile i Midtøsten

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har onsdag diskutert situasjonen på Gazastripen i et bilateralt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken

Begge er til stede på en samling i Arktisk råd i Reykjavik på Island.

– Blinken sa i møtet at de har vært veldig tydelige overfor israelerne om at de forventer en de-eskalering og en vei mot våpenhvile. Vi må finne en politisk løsning og en umiddelbar våpenhvile, for det er det eneste som kan hindre at situasjonen eskalerer helt ut av kontroll, sier Søreide til NTB etter møtet.

Biden og Netanyahu har hatt telefonsamtale onsdag der forventningene om snarlig våpenhvile har vært tydelig framført.

Det ble stort sett holdt god avstand mellom demonstrantene på Eidsvolls plass. Foto: Berit Roald/NTB

Tusenvis demonstrerte

Demonstranter viste onsdag sin støtte til Palestina og misnøye med Israel utenfor Stortinget i Oslo. Ifølge politiet var det 2.000-3.000 oppmøtte.

I ansamlingen var det både barn, unge, gamle og russ, skriver Avisa Oslo.

Arrangørene var Palestinakomiteen i Norge, Palestinakomiteen i Oslo, LO i Oslo, Fellesutvalget for Palestina og Norsk Folkehjelp Palestinagruppa i Kristiania Lokallag.

«Vi demonstrerer mot de pågående angrepene mot palestinere på Gaza, i Sheik Jarrah, i Jerusalem og over hele det historiske Palestina. Vi krever at den norske regjeringen innfører sanksjoner mot Israel nå!», skriver arrangørene på Facebook.

Politiet anslår at mellom 2.000 og 3.000 personer deltok, vesentlig flere enn de hundrevis som først ble anslått.

De fleste oppmøtte var iført munnbind på demonstrasjonen, som ble holdt mot israelske angrep mot Palestina. Foto: Berit Roald/NTB

– Det forløp rolig og uten uønskede hendelser. Flere av dem som deltok er nå i drift i Oslo sentrum, skriver politiet i 20.30-tiden onsdag.

De skriver at demonstrantene har vært innom Israels ambassade og nå er på vei ned Karl Johans gate.

I alt 227 personer på Gazastripen er drept siden den pågående konflikten brøt ut 10. mai, ifølge tall fra palestinske myndigheter.

I Israel er tolv personer drept, blant dem en fem år gammel gutt, ei 16 år gammel jente og en soldat, i over 3.000 rakettangrep fra Gazastripen, ifølge israelske myndigheter.

