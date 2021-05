Rasende Sagosen utvist mot gamleklubben

PSG-Kiel 34-28

Det ble ikke et minneverdig gjensyn med Paris og gamleklubben Paris Saint-Germain for Sander Sagosen i Mesterligaens kvartfinale.

Kiel vant første kamp med to mål, men er ute av årets Mesterliga etter et sviende 34-28- nederlag mot det franske storlaget. Dermed får ikke Sagosen og Harald Reinkind sjanse til å forsvare seieren fra 2019/20-sesongen, som først ble ferdigspilt i romjulen.

Det brøt ut elleville jubelscener da sluttsignalet lød – da var kampen allerede for lengst over for Norges talisman.

Sagosen fikk sin andre tominutter seks minutter før slutt og reagerte med å gi dommeren en ironisk tommel opp.

Det sikret ham sin tredje tominutter og utvisning. Trønderen virket tilsynelatende ikke å være klar over det selv og satte seg først på benken.

Etter hvert ble en rasende Sagosen vist ut av hallen. Etter kampslutt kunne man se en betuttet trønder bivåne sitt gamle lag juble for avansement til Final Four-sluttspillet i Köln.

– Han er en vinnerskalle, de ligger bak og så skjønner han det er over. Han har vært lenge i PSG, og da blir det følelsesladet og en frustrasjonsgreie.

– Han ønsker å vinne hver gang han er på banen, og han ønsker å vinne Champions League, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Sagosen var ute med sykdom i det første oppgjøret. Det mener Svele ble avgjørende.

– De var ikke gode nok denne gangen. To mål på hjemmebane, uten Sagosen, ble for lite. Det ble en relativt grei PSG-seier selv om det er tett og jevnt. Det er garantert en stor skuffelse. Selv med Sagosen tilbake hjalp det ikke for et Kiel-lag som har slitt med skader, sykdom og et beintøft kampprogram.