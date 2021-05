Flere overraskelser i Obosligaen – Start gikk på smell mot «lillebror»

Start ledet både 1-0 og 2-1 hjemme over nabo Jerv, etter to mål av Martin Ramsland, men det var Jerv som kunne juble til slutt etter 4-2-seier.

Det sto 2-2 til pause før Erik Tobias Sandberg og Akeem Latifu scoret to mål på seks minutter i starten av den andre omgangen for Jerv.

Også Ranheim fikk kjørt seg ordentlig onsdag. Mot nyopprykkede Bryne ble det hele 2-5-tap. Både Bjarne Langeland og Meinhard Olsen herjet for Bryne, og duoen noterte seg for to mål hver. Også Robert Undheim kom på scoringslisten for Bryne.

Mot Raufoss borte hadde ikke Aalesund noe svar på Mame Mor Ndiaye, som noterte seg for to mål og en målgivende. Aalesund ledet både 1-0 og 2-1, men måtte reise hjem uten poeng etter 2-4-tap.

I Oslo vant HamKam 2-0 over KFUM etter scoringer av Kristian Eriksen og Ruen Alegre. Kjetil Rekdals lag har full poengpott etter to kamper.

Stjørdals-Blink slo Sogndal 2-1 selv om laget måtte avslutte med ti mann etter at Jakob Rømo Skille ble utvist. Ask Tjærandsen-Skau ble matchvinner åtte minutter før slutt.

