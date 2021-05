Reagerer på regjeringens vaksinebeslutning: – Som et slag i trynet

Flere kommuner reagerer etter regjeringens beslutning om at 24 kommuner på Østlandet får flere vaksinedoser.

Onsdag kveld bekreftet helseminister Bent Høie at 24 kommuner får økt andel vaksinedoser. De 24 kommunene ligger alle i fylkene Oslo og Viken, og vil få om lag 60 prosent økning i andel doser fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Dette betyr samtidig at 309 kommuner får om lag 35 prosent færre doser i juni og juli, og må ta igjen det tapte i slutten av juli.

Ordføreren i Sandnes reagerer kraftig på regjeringens beslutning.

– Det føles som et slag i trynet for alle i vår kommune, som virkelig har stått på. Dette var ikke nødvendig, sier ordfører Stanley Wirak til TV 2.

– Synd

Sandnes er en av de 309 kommunene som får rundt 35 prosent færre doser i opptil syv uker. Nabokommunen Stavanger rammes ikke av denne omfordelingen.

– Jeg har forståelse for at det gis flere vaksiner der trykket er størst. Men når det gjelder vår region, har vi stått sammen under hele pandemien og hele tiden gjort det som er riktig. Selv om smittetrykket har vært stort i Stavanger, har vi stått lojalt ved dem og stengt ned byen, sier Wirak.

Ordføreren mener skjevfordelingen sender et uheldig signal til befolkningen.

– Vi har gjort alt rett, men når regjeringen nå hadde sjansen til å vise oss at de setter pris på vår lojalitet, så gjør de dette. Det er veldig synd, sier Wirak.

– Spesielt

Harstad er en annen kommune som nå får færre vaksinedoser og må ta igjen etterslepet i sommerferien. Kommuneoverlege Jonas Holte i Harstad tar regjeringens beslutning til etterretning.

– Nå må vi sette oss ned og planlegge for hvordan vi skal løse også dette oppdraget på en måte som sikrer trygg og god vaksinering gjennom sommeren, sier Holte.

Helsedirektoratet spurte alle kommunene om hvor god kapasitet de har til å vaksinere i ukene 29, 30 og 31 – altså fra 19. juli til 8. august. 266 kommuner svarte, hvorav 166 svarte at de kan øke vaksinasjonstakten i disse ukene. 56 svarte at de har utfordringer, mens 44 svarte at de ikke kan vaksinere ekstra i denne perioden.

– Jeg synes det er spesielt at man går ut og spør kommunene om de vil klare å vaksinere ekstra i sommermånedene, og når en tredjedel svarer at de vil ha problemer, så fortsetter de likevel, sier Holte.

Frustrert over lite informasjon

Holte stiller spørsmåltegn ved prosessen som førte til beslutningen om å skjevfordele vaksinedoser ytterligere.

– Det er ikke vits å spørre oss hvis de ikke har lyst på svarene. Jeg oppfatter dette som en unødvendig prosess hvis de allerede har bestemt seg, sier Holte.

Kommuneoverlegen er frustrert over manglende informasjon om hvor mange vaksinedoser Harstad kan vente seg.

– Myndighetene sier at de vet hvor mange vaksinedoser vi får i sommermånedene. Da synes jeg det er rart at ingen klarer å tallfeste hvor mange færre vaksiner vi får, og hvor mange vaksiner vi må sette for å ta igjen etterslepet. Det stiller vi oss undrende til, sier Holte.

– Alle får flere doser framover

I Ålesund har ordfører Eva Vinje Aurdal ytret bekymring for at det blir vanskelig å vaksinere risikogruppene når kommunen får færre vaksiner. Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI peker på at omfordelingen ikke starter før uke 23.

– Vi tenker at alle kommuner har klart å vaksinere risikogruppene innen den tid, så det ville jeg ikke vært så bekymret for, sier Bukholm.

Han understreker også at antall vaksinedoser vil øke i alle kommuner, selv om andelen blir noe redusert i noen kommuner.

– Fremover vil alle kommuner oppleve å få flere vaksinedoser enn de har nå.

Bukholm sier omfordelingen vil gi en direkte helseeffekt gjennom færre innlagte og døde, og først og fremst en effekt for å hjelpe smittesituasjonen i sentrale kommuner.

– Det gjør at vi kan åpne samfunnet på en tryggere måte i disse kommunene, med den sekundæreffekten det har for smitte i andre kommuner ellers i landet, sier Bukholm.