Stygg hjemmesmell for Tottenham: – Jeg forstår Kane veldig godt

Tottenham-Aston Villa 1-2

Se Reguilóns komiske selvmål og alle de andre scoringene i videovinduet øverst.

Det meste har handlet om Harry Kanes fremtid før kampen mot Aston Villa, og det blir nok ikke mindre spekulasjoner etter det som kan ha vært hans siste hjemmekamp for Tottenham.

For selv om Tottenham startet bra da Steven Bergwijn sendte dem i ledelsen, endte det med et sviende 1-2-nederlag etter et vilt selvmål fra Sergio Reguilón og en scoring fra Ollie Watkins.

Spanjolen var involvert også her da han ga bort ballen på håpløst vis i egen boks.

Se det utrolige selvmålet i videovinduet øverst.

Mener Kane-ryktene er troverdige

Nå står Tottenham i reell fare for å havne utenfor plassene som gir Europacup-spill neste sesong. En slukøret Harry Kane gikk den obligatoriske runden etter sesongens siste hjemmekamp og takket de fremmøtte supporterne.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror det var siste gang fansen fikk klappe av Harry Kane som Tottenham-spiller.

– Harry Kane kommer til å forsvinne, sier han i TV 2s Premier League-studio.

Han mener det er grunn til å feste lit til rapportene som sier at Kane ønsker seg bort denne sommeren.

– Mediene skriver ikke slike ting hvis ikke de er blitt informert på forhånd om at dette er tilfelle. Og hvis det ikke hadde stemt, så hadde han selvfølgelig gått ut og avkreftet det.

Det var på forhånd knyttet spenning til hvordan stjernespissen ville bli mottatt av egne fans etter nyheten om hans avskjedsønske ble sluppet. Men Kane ble hyllet før kampen. Etter kampen nektet fungerende Spurs-trener Ryan Mason å svare på spørsmål om Kanes fremtid.

Thorstvedt tror mange Spurs-tilhengere har forståelse for Kanes ønske om å prøve noe nytt. De to Manchester-klubbene skal angivelig være de mest aktuelle, selv om også byrival Chelsea er blitt nevnt.

Les også: Slik svarte Solskjær på Kane-ryktene

– Tottenham-fansen er nok ganske delt i hvor forståelsesfull de er. De hadde nok ikke forstått det hvis han for eksempel hadde gått til Chelsea, men det tror jeg er ganske uaktuelt. Det blir ikke stas for Spurs-fansen å se ham i en annen drakt, men de har sett spillere forlate klubben før.

– Forstår ham godt

TV 2s ekspert Erik Huseklepp har ingen vanskeligheter med å forstå storscoreren.

– Jeg har veldig stor forståelse for det. Som fotballspiller har man en relativt kort karriere. Når man er så god som Harry Kane er og kan spille for de beste lagene i verden og vinne titler, så vil man det. Hans førstevalg var nok å vinne de med Tottenham. Nå ser han kanskje at dette Tottenham-laget er noen steg unna å ta de titlene som han ønsker seg, og da forstår jeg veldig godt at han vil dra.

Huseklepp mener en eventuell Kane-exit bør bekymre Tottenham-fansen.

– Det gir de massive utfordringer. De skal ansette en ny manager som selvfølgelig også ønsker å ha Harry Kane på laget. Tottenham vil ta mange steg bakover på tabellen uten Kane. Da er det kun Heung-min Son igjen og da trenger de flere strenger å spille på. Harry Kanes målpoeng er svært vanskelig å erstatte.

Thorstvedt mener heller ikke at det er grunn til å juble for et Kane-salg, men han mener det ikke nødvendigvis trenger å være helt helsvart sett med Tottenham-øyne.

– Nå går man nok inn i den fasen som jeg synes er grusom, der spillere rett og slett må tvinge seg bort. Vi snakker uansett om en prislapp i milliardklassen. Det er et godt marked nå, hvor mange lag trenger penger, så Tottenham kan få mye for de pengene.

– Samtidig husker nok Tottenham-fansen med gru hvordan Gareth Bale ble erstattet med syv spillere, hvor kun Christian Eriksen kan sies å ha vært en suksess. Resten var litt blandet drops …