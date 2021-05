Elbilsalget fortsetter å gå så det suser her i landet, og jevnt og trutt dukker det også opp helt nye og ukjente bilmerker. Felles for dem er stort sett at de kommer fra Kina, og at de er nye navn for de fleste av oss.

Likevel begynner vi etter hvert å få et forhold til navn som BYD, Maxus, XPeng og Polestar – for ikke å snakke om MG, som jo er et navn med lange og ærerike tradisjoner, før de havnet i Kina.

Ukjent merke

Men Henan Suda har du neppe hørt om, selv om en bil av dette merket nå står til salgs i Bergen.

Selger er Bergen Elbil, og de har priset denne femdørs femseteren til 159.900 kroner. Med en batteripakke på 40 kWt som gir en rekkevidde på opptil 210 kilometer (WLTP,) må dette være litt av et røverkjøp for en ny bil, så Broom ringer til forhandleren for å få vite mer om dette ukjente merket.

Billig-modell

– Hei, dette er fra Broom, vi så et bilmerke her som vi aldri har hørt om? Vi kan heller ikke finne noen norsk importør, og lurte på hvor dere henter disse bilene fra?

– Vi henter Suda fra Tyskland. Den tyske importøren har tatt mål av seg til å selge 20.000 slike biler i året, svarer Asfaqure Rahman, daglig leder og innehaver av Bergen Elbil.

– Vi kommer nok ikke til å bidra stort til dette salgsmålet. Jeg tok hjem en bil for å teste i markedet om en slik billig-modell hadde noe for seg, men kommer ikke til å ta inn flere, sier Rahman.

Førerplassen. ikke mye å gå seg vill i her, og infotainment-skjerm plassert merkelig lavt. Foto: Skjermdump Bergen Elbil

Mangler kollisjonsputer

– Hvorfor ikke?

– Rett og slett fordi bilen ikke svarer til forventningene mine. Den var tenkt som et billig-alternativ som en praktisk elbil for bybruk. Bagasjerommet er på hele 450 liter, og den leverer greit på rekkevidde, og ladesystemer, men utover dette blir det rett og slett for billig.

– Riktignok kan den speile mobiltelefon i både Android og iOS, men DAB-radio finnes ikke, og den mangler kollisjonsputer, nødbremssystem, stabilitetssystem (ESP), beltestrammere og automatisk strømkutt ved en ulykke, sier Rahman videre.

Bilen har høyde nesten på SUV-nivå, noe som også er med på å forklare det store bagasjerommet. Foto: Skjermdump Bergen Elbil

5 år eller 100.000 kilometer

– Hva slags garanti får kjøperen med seg her?

– Bilen leveres med Import Platinum Electric garanti fra AutoConcept. Denne garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som kommer først. Maksimal utbetaling pr. skade i garantitiden er 80.000 kroner.

– Dette er jo en elbil. Hva med batterigaranti?

– Den inngår i fabrikkgarantien, men gjelder i 8 år.

– Hva skjer hvis det trengs deler til bilen - og det ikke finnes norsk importør?

– Suda SA01 er basert på Suzuki SX4, og deler til denne passer også i Suda. Utover dette, må deler bestilles fra den europeiske hovedimportøren i Tyskland, sier han videre.

Bør kjøpes som billig bybil

Bergen Elbil ble startet våren 2014, og arbeidsområdet er import og salg av nyere miljøvennlige biler, først og fremst elbiler.

– Vi har et stort kontaktnett i Europa, slik at vi lett får tak i de nyeste modellene, forteller Rahman.

Han har blant annet solgt nesten nye, bruktimporterte Nissan Leaf i store antall, mens det de siste årene har blitt mer Hyundai Kona – både nye og brukte.

Og altså Henan Suda SA01.

– Denne bør kjøpes som en billig bybil. Som dét vil den fungere greit, sier Rahman til Broom.

Basert på Suzuki SX4

SA01, også kalt Lanse, er den første produksjonsmodellen til Suda, som ble etablert i 2010 i Sanmenxia i Kina. Suda er en rendyrket elbilprodusent.

Bilen har en batteripakke på 45 kWt som altså skal kunne gi en rekkevidde på opptil 210 kilometer. Elmotoren har en effekt på 80 kW, eller 107 hk og et dreiemoment på 240 Nm. Lengden er 4,05 m, bredden 1,74 m og høyden 1,61 m. Akselavstanden er 2,50 m, og bilen har en egenvekt på 1.390 kg. Modellen er basert på en Suzuki SX4, men mangler altså mye av det utstyret denne bilen har.

Mange kan nok undres over at det kan selges biler i Europa i dag uten kollisjonsputer og forskjellig annet sikkerhetsutstyr. Svaret på dette er at det finnes en godkjenningsklasse i EU-land som fritar bilmodeller som selges i små antall, fra krav til krasjtesting og lignende. Og det "smutthullet" har altså Suda benyttet.

