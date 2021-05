Hyundai er et ganske ungt bilmerke. Til Norge kom de første gang i 1992 og fikk snart suksess. Biler som Accent, Elantra og Sonata solgte godt, sammen med varebilene H100 og H1. Etter bare fem år rullet det 20.000 eksemplarer av det koreanske bilmerket på norske veier. Mye bil for lite penger var det de solgte på.

De var også relativt tidlig ute med elektriske biler. Først med Ioniq, senere med braksuksessen Kona.

Nå er Hyundai klar med en helt ny elbil, nemlig Ioniq 5. Dette kan vi godt kalle versjon 2.0 av elbil. For her kan du glemme alt du trodde du visste om Hyundai – Ioniq 5 er helt nytt og annerledes.

Som de aller første i Norge har vi i Broom fått en liten prøvetur bak rattet i nykommeren. Ikke nok til en fullverdig test, men nok til å danne oss et førsteinntrykk.

Interiøret er minimalistisk og luftig. Bilen byr også på veldig god plass.

Luftig innvendig

Det første som slår oss på plass bak rattet er at kupeen oppleves som svært romslig og luftig. Selvfølgelig godt hjulpet at lyst interiør og skjermer med hvit bakgrunn. Interiøret er moderne og minimalistisk og preges av de to skjermene på dashbordet, som både byr på moderne grensesnitt og som er enkle og intuitive i bruk.

Med samme akselavstand som Audi A8(!) er plassen om bord overraskende god. Selv med langbeinte i forsetene er bakseteplassen rikelig. Når vi vi først snakker om plass, kan vi jo nevne at bagasjerommet svelger unna rause 527 liter. Duger ikke det, kan baksetet skyves 20 centimeter framover – og vipps så har du ytterligere 100 liter til rådighet. Det er like mye som en stasjonsvogn i størrelse XXL det.

Bilen vi kjører har tyske skilter og er en såkalt førserie-bil. Det vil si at bilen er lik som produksjonsmodellen, men at noen enkelte justeringer kan forekomme.

Linjene er mange, rette og skarpe. Det firkantetred lyktedesignet går igjen også foran på bilen.

Høy opplevd kvalitet

Helt konkret er lydisolering av bagasjerommet noe Hyundai har bestemt seg for å gjøre bedre. Dette til tross – vi opplever denne bilen som svært stillegående allerede, selv på 20-tommers hjul og grov norsk asfalt.

Hyundai har dratt på med utstyr her. Bilen er svært godt utstyrt fra fabrikk. Ikke bare det – den opplevde kvaliteten om bord er også svært høy. Fine, miljøvennlige materialer, pen og moderne layout, ekte skinn i setene med både kjøling, varme og sømmer i kontrastfarge. Dessuten er mange av materialene produsert av resirkulerte produkter.

Vi er nesten fristet til påstanden om at Ioniq setter ny standard i klassen her. Vi snakker tross alt om en bil til under 500.000 kroner.

Interiøret er også svært fleksibelt og smart med flere konfigurasjonsmuligheter, alt etter behov. Denne fungerer fint som en fullverdig familiebil. Det at den kan trekke tilhenger på inntil 1.600 kilo og kan laste 80 kilo på taket underbygger dette ytterligere.

Akselavstanden er på tre meter noe som bidrar til god plass. Legg merke til at bakdøra er like stor som fordøra.

Rask og lettkjørt

Også på veien merkes den lange akselavstanden. Den gir bilen nesten litt storbil-preg. Styringen er både presis og passe lett. Fjæring og understell er fast satt opp. Vi kjører bilen mest på god asfalt, men ser ikke bort fra at enkelte kan synes den blir litt stiv og stumpete på dårlig og hullete vei. Er man redd for det bør man gå for 19-toms felger.

Det at bilen er hele 189 centimeter bred, bidrar også til stabiliteten under kjøring. Dessuten går den bra også. I kjøremodus «Sport», skal den gjøre unna sprinten fra 0-100 km/t på bare 5,2 sekunder. Det er sprekt og henger selvfølgelig sammen med at elmotoren yter hele 305 hestekrefter og 605 Nm i dreiemoment. I tillegg sørger firehjulsdriften for å få kreftene plantet ned i asfalten.

I bytrafikk oppleves bilen som oversiktlig og lettkjørt til å være såpass stor som den er. I motorveishastighet bare suser den pent av gårde. Vi kan ikke helt fri oss fra tanken om at Inoniq 5 også dukker opp som en hissigere N-utgave etter hvert. Hyundais søstermerke, Kia, kommer jo med en tvilling av denne bilen, EV6. Les mer om den her:

Det er svært langt på vei sammen bil, men i annen innpakning. Den kommer i en GT-versjon som gjør unna 0-100 på bare 3,5 sekunder. Det er slett ikke utenkelig at Ioniq 5 kommer i en slik utgave på litt sikt.

Designet har litt typisk 70-talls kombikupe-linjer over seg og bidrar til retro-utseendet.

Lade-racer

Men for å holde oss til det mer jordnære og håndfaste, så har Ioniq 5 en rekkevidde på inntil 481 kilometer. Dessuten er den en liten racer ved hurtiglade-stasjonen. Med et kombinert 400- og 800-volt-system, slik som blant annet Porsche Taycan, kan den lade 100 kilometer på bare 4,5 minutter. Vi snakker om 350 kW, lynlading, dessuten lover Hyundai selv en svært flat og effektiv ladekurve. På papiret skal den dermed være en av de beste elbilene på dette med lading.

Vi hadde ikke anledning til å teste ut ladingen, denne gangen. Ei heller noen nøyere måling av strømforbruk. Men bilen selv viste et forbruk på 19,4 kWt/100 km, etter endt prøvetur. En tur som besto mest av bykjøring, men også noen få mil på E18 mellom Oslo og Asker i varmt og tørt sommervær.

Også designet stikker seg ut. Dette er både retro og framtidsrettet på samme tid. Vi liker det. Linjene er mange, men skarpe og rene. Mange mener den har likhetstrekk med den aller første VW Golf som kom i 1974. Det går an å forstå sammenligningen, men Hyundai har først og fremst hentet inspirasjon fra egne rekker og den første Hyundai Pony, som kom i 1975.

De har også lyktes med å få den relativt store bilen til å se nesten overraskende liten og nett ut. Den skiller seg rett og slett litt ut fra alt annet, men ikke som vulgær – bare litt annerledes.

Kort oppsummert

Om vi skal prøve oss på en kort oppsummering, så er bilen romslig, fleksibel og med god rekkevidde. Den er blant de aller beste på lading, og har god rekkevidde, men ikke best.

Designet er kult og moderne, men likevel med noe folkelig og jordnært over seg. Vi tror at dette er nok en suksess fra Hyundai, noe forhåndsinteressen og antall bestillinger allerede har bekreftet. De som venter på denne, og det er ganske mange, blir neppe skuffet.

Få med deg videoen av Ioniq 5 øverst i denne artikkelen.

