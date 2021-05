Dronning Elizabeth i sorg igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dronning Elizabeth mottok to hundevalper etter sykehusinnleggelsen til Prins Philip i februar. Nå melder flere medier at den ene valpen skal har gått bort.

En kilde forteller til avisen The Sun at dronningen skal være «helt knust» etter valpens død.

Dronning Elizabeth mottok to dorgi-valper av sønnen, Prins Andrew, etter at ektemannen Prins Philip ble lagt inn på sykehus i februar i år.

Valpene, som er en blanding mellom corgi og dachs, skulle hjelpe dronningen gjennom en tung tid og fikk navnene Muick og Fergus. Det er nå sistnevnte som skal ha gått bort.

Var en trøst etter ektemannens død

Det er litt over en måned siden nyheten om Prins Philips død. I følge kilden til The Sun er flere medlemmer av det britiske kongehuset lei seg på vegne av dronningen, som mistet valpen mens hun fortsatt sørger over ektemannen.

– Alle involverte er lei seg da dette kommer så fort etter hun mistet sin ektemann, forteller kilden.

Valpene skal også ha vært en fin distraksjon for dronningen under sørgeperioden.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommet med en uttalelse om saken.

Forkjærlighet for hunder

Det er kjent at dronningen har en stor kjærlighet for hunder, nærmere bestemt rasen corgi. Som 18 åring fikk hun sin første hund av rasen, kalt Susan, av foreldrene.

Siden hun gikk på tronen som dronning i 1952 har hun eid mer enn 30 corgis. De siste årene har blandingsrasene Candy og Vulcan vært å se som hennes faste følgesvenner, men rett før jul i fjor bekreftet en talsperson for Buckingham Palace at sistnevnte hadde gått bort.

Dronning Elizabeth fotografert med to av sine corgies i 1966. Foto: Ap / NTB

Det er i midlertidig corgien Monty som har skapt mest oppmerksomhet opp gjennom årene. I 2012 ble han verdensberømt etter å ha løpt gjennom korridorene på Buckingham Palace foran dronning Elizabeth og «James Bond»-skuespilleren Daniel Craigs, under åpningen av OL i London. Monty døde senere samme år.