Foss klatret stort i sammendraget: – Utrolig gøy for norsk sykkelsport

Etter imponerende kjøring de ti første dagene i Giro d'Italia har Tobias Foss etter hvert også fått kapteinsansvaret i Jumbo-Visma.

På onsdagens beintøffe kuperte etappe kjørte Vingrom-gutten seg opp fra en 18. plass til 9.plass i sammendraget, og er nå to minutter og 49 sekunder bak sammenlagtleder Egan Bernal.

Foss ble nummer 16 på etappen, og nummer seks blant de store sammenlagtkanonene.

– Beina mine føltes veldig bra. Dette er en dag jeg ikke kommer til å glemme med det første. Jeg kan ikke forvente mye fra meg selv, for jeg har aldri kjørt for sammendraget i en stor Tour. Hver dag er god læring, sier Foss på lagets egne nettsider.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er ikke overrasket over Foss' råsterke kjøring.



– Det er helt oppskriftsmessig at han gjør det så bra. Han har vunnet Tour de l’Avenir. Tommelfingerregelen er at da blir du en god sammenlagtrytter.

– Det er utrolig gøy for norsk sykkelsport. Den generasjonen som er på vei opp nå, er den beste på svært lang tid. Det var den med Hushovd, Kurt Asle Arvesen og Edvald Boasson Hagen, men de var så få. Nå har vi en sånn bredde.

Egan Bernal sitter i den rosa ledertrøyen og økte ledelsen ned til nærmeste konkurrent. Han har nå 45 sekunder ned til Aleksandr Vlasov på 2. plass.

Offensiv Foss støtet fra Bernal

Etappen fra Perugia til Montalcino besto av hele 35 kilometer med grusvei totalt, og det var flere av de antatte favorittene som viste store svakhetstegn.

Men ikke Foss. Med rundt tre mil igjen til mål støtet 23-åringen fra favorittfeltet sammen med lagkamerat George Bennett.

De to hadde på det meste rundt 30 sekunders forsprang til sammenlagtleder Egan Bernal, men foran dem igjen satt dagens brudd med en ledelse på over syv minutter. Her satt også etappevinner Mauro Schmid fra Team Qhubeka Assos.

Foss og Bennett ble hentet inn igjen av Ineos-toget da det gjensto 25 kilometer til mål. Men da newzealanderen måtte slippe, fortsatte Foss å imponere.

Store kanoner som Vinzenzo Nibali måtte gi tapt i den siste bakken, men Foss satt lenge som en konge like foran Bernal. Men da kolombianeren klinte til like før bakketoppen, måtte også 23-åringen fra Lillehammer gi noen sekunder.

Han var imidlertid langt fra den eneste. Foss kom i mål 26 sekunder bak Bernal, sammen med blant andre Simon Yates, og noen sekunder foran en rytter som Hugh Carthy.

– Blir sett på som potensiell Tour de France-vinner

Nordmannen nyter stor tillit i Jumbo-Visma og på tirsdagens hviledag ble det kjent at nordmannen hadde forlenget kontrakten med det nederlandske storlaget med to nye år.

Nå øyner Foss håp om en historisk norsk sammenlagtplassering i Giro d'Italia og toppe Dag Erik Pedersens 10. plass fra 1984.

Carl Fredrik Hagen satte norsk bestenotering på en Grand Tour da han tok en råsterk 8. plass i Vuelta España i 2019.

– Det ser utrolig solid ut. Det virker som om George Bennett, som var kapteinen, har inntatt hjelperytterrollen for Tobias Foss. Bare det er en ære, for George Bennett har mange år på baken som proff og har en topp ti-plassering fra Spania rundt, sier Kaggestad.

– Underveis i Giroen har han forlenget med to nye år, og at han er såpass god på tempo, og har de ferdighetene oppover, gjør at de åpenbart ser at han har potensialet til å ende opp som vinner av så store ritt som til og med Tour de France. Det er utrolig gøy det vi ser her nå.

Vidunderbarnet raste nedover listene

Etappens store taper ble vidunderbarnet Remco Evenepoel. Belgieren lå på 2. plass før etappen, kun 14 sekunder bak Egan Bernal. Og med tanke på at rittet avsluttet med en tempoetappe inn til Milano søndag, var 21-åringen for alvor blitt et navn å regne med i kampen om sammenlagtseieren.

Men Evenepoel fikk det svært tøft på de toscanske grusveiene og måtte etter hvert slippe hovedfeltet hvor Gianno Moscon og Filippo Ganna satt og råkjørte for sin kaptein Bernal.

Det førte til at han tapte over to minutter til Bernal og raste nedover listene. Unggutten er nå på en 7. plass sammenlagt, to minutter og 22 sekunder bak lederen.

Giroen er 21-åringens første ritt siden skrekkvelten i Il Lombardia i august i fjor. Der var han på vei over en bro da det gikk fullstendig galt.

Evenpoel traff en kant, stupte over styret og havnet utenfor broen. I fallet pådro han seg blant annet brudd i bekkenet og lungekontusjon.