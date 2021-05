Karianne Vilde Wølner bekrefter forhold med Spetalen-arving

Den siste tiden har Wølner hintet veldig til en forelskelse i sosiale medier, og delte seinest på 17. mai et bilde sammen med sin utkårede.

– Ja, vi er kjærester, bekrefter hun nå ovenfor God kveld Norge via sin manager.

Kjæresten Kristian Spetalen er sønn av investor og milliardær Øystein Stray Spetalen, og jobber som analytiker i Arctic Securities.

Wølner er flyvertinne og influenser med over 45.000 følgere på Instagram. I fjor ble vi bedre kjent med henne gjennom Farmen, hvor hun gikk helt til finaleuken.

– Det har vært en helt sinnsyk opplevelse. Jeg tror jeg har lært mye mer om meg selv enn hva jeg trodde i forkant, sa hun da hun gjestet God kveld Norge-studio med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

Etter å ha kommet tilbake til 2020 så savnet hun faktisk livet på gården, og alt som fulgte med.

– Jeg savner veldig å ha det rolig i livet, og å stå opp tidlig å melke kuer. Det er slitsom å være tilbake i 2020. Det er slitsomt med lyd og lys, og mobil og meldinger. Der inne levde jeg det gode livet på gården, og hadde ikke noe annet å forholde meg til enn å løse ukesoppdragene og passe på dyrene, sa Wølner i høst.

VENNER: Karianne Vilde og Sindre Nyeng fra tiden på Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Som mange deltakere før henne kom ikke den blide drammenseren unna noen romanserykter på gården. Spesielt mye tid tilbrakte hun sammen med Sindre Nyeng (23).

– Jeg fikk en veldig god relasjon med Sindre, og han er den personen som sto meg nærmest under oppholdet. Han er en veldig fin fyr, og jeg er glad for at jeg hadde han der inne, sa Wølner til TV 2.

Nå er hun altså ikke lenger på markedet.