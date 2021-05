Raketter skutt fra Libanon – Israel har svart med angrep mot flere mål

Israels statsminister sier han holder muligheten åpen for å erobre Gazastripen.

Fire raketter ble onsdag avfyrt fra Sør-Libanon mot Israel, opplyser tjenestemenn i Libanons sikkerhetsstyrker.

Rakettene skal ha blitt skutt opp utenfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriver avisen The Daily Star i Libanon.

Det israelske forsvaret opplyser at alarmene som varsler rakettangrep, ulte øst for byen Haifa, melder Reuters. Ifølge nyhetsbyrået forteller innbyggere i byen Krayot i nærheten at de har hørt tre eksplosjoner.

Den israelske hæren IDF sier i en uttalelse at de har angrepet flere mål i Libanon, melder Haaretz.

Ifølge det israelske militæret, ble én av rakettene fra Libanon skutt ned, to landet i havet og en fjerde i åpent lende.

Åpner for å gjenerobre

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han holder muligheten åpen for å erobre Gazastripen.

Under et møte med utenlandske ambassadører i Tel Aviv onsdag sa Netanyahu at Israel inntil videre forsøker å avskrekke Hamas. Men han ville ikke utelukke muligheten for å gjenerobre Gazastripen.

– Det er to måter du kan håndtere dem på. Du kan enten nedkjempe dem, det er alltid en mulighet, eller du kan avskrekke dem. Akkurat nå bruker vi makt for å avskrekke dem, men jeg må si at vi ikke vil utelukke noe, sa Netanyahu.

De israelske avisene Times of Israel og Haaretz tolket begge uttalelsene som at Netanyahu snakket om en mulig gjenerobring av Gazastripen.

Statsministeren sa at formålet med angrepene mot Gaza er «å maksimere den rolige og fredelige perioden Israel kan oppnå overfor denne fienden».

– Vi ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile, sa Netanyahu. Både israelske kilder og Hamas har avvist at en våpenhvile er nær forestående.

Israelske militære styrker okkuperte Gazastripen fram til 2005, da de trakk seg ut.

Hamas-bevegelsen har hatt den politiske makten i området siden 2007. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet over Gazastripen og farvannene utenfor kysten.

Forventer betydelig nedtrapping

USAs president Joe Biden har sagt til Israels statsminister at han forventer en «betydelig nedtrapping» onsdag med sikte på våpenhvile, opplyser Det hvite hus.

Biden snakket onsdag med statsminister Benjamin Netanyahu for fjerde gang siden kamphandlingene brøt ut mellom Israel og Hamas på Gazastripen 10. mai.

Oppfordringen om nedtrapping er trolig det tydeligste tegnet så langt på at USA har lagt press på Israel.

I løpet av den siste uken har FNs sikkerhetsråd flere ganger forsøkt å bli enige om en felles uttalelse om konflikten. Norge er et av landene som har vært med på å foreslå uttalelser.

Så langt har ingen av forslagene fått støtte fra USA, som har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile. Både israelske kilder og Hamas har imidlertid avvist at en våpenhvile er nær forestående.

