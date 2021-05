Slik sparer du til barna – enkelt grep kan doble pengene

Da Marthe Heyerdahl (42) ble mor til lille Emma for elleve år siden, begynte hun ganske raskt å spare på vegne av datteren.

I starten plasserte hun pengene på en høyrentekonto i banken. Men årene gikk, og Marthe var ikke helt fornøyd med fremgangen.

– Jeg så at; «Her skjer det ingenting». Det var lite avkastning, forteller Marthe til God morgen Norge.

Hun begynte å undersøke andre alternativer for sparing, og til slutt bestemte Marthe seg for å putte pengene i aksjefond. Det angrer hun ikke på.

Etter å ha prøvd litt forskjellig, har Marthe i dag pengene i globale indeksfond med en årlig gjennomsnittlig avkastning på ti - elleve prosent.

LANG SPAREHORISONT: Marthe Heyerdahl sparer et månedlig beløp som datteren skal få når hun blir voksen. Foto: Privat

Fond eller sparekonto?

Hvorvidt du bør sette pengene i aksjefond eller på sparekonto avhenger av hva du skal bruke pengene til og når, ifølge spare- og forbrukerøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand.

– Skal de brukes til å pusse opp barnerommet eller kjøpe sykkel, ting som ikke er så lenge til, bør du ha pengene på konto, forklarer Tvetenstrand.

– Men hvis du har lang sparehorisont, kanskje 10, 15 eller 20 år, har historien vist at det lønner seg med fond, fortsetter hun.

Cecilie Tvetenstrand anbefaler sparere å starte med aksjefond og ikke enkeltaksjer. Det er det flere grunner til.

For det første er det tryggere å investere i aksjefond enn i enkeltaksjer, fordi man får eierskap i flere ulike selskaper i stedet for ett. Man sprer risikoen.

I tillegg trenger man ikke å betale det som kalles kurtasje ved kjøp og salg, altså en avgift du betaler til megleren din for å gjennomføre en handel på børsen.

BSU er heller ikke noe foreldre trenger å tenke på før barnet har fått skattbar inntekt.

LØNNSOMT MED FOND: Hvis du har lang sparehorisont for barna dine, bør du investere i aksjefond. Foto: Storebrand/Kristian Skalland Moen

– Hvis barna for eksempel tjener egne penger fra de er 15 år, og tjener mer enn frikortgrensen på 60 000 kroner, kan man opprette en BSU-konto. Det er den desidert sikreste måten å spare på, men husk at pengene er øremerket bolig, sier Tvetenstrand.

Lite penger kan bli mye

Noen foreldre sparer både barnetrygd og pengegaver barna får, men det er det ikke alle som kan.

– Spar de beløpene du har mulighet til. Sunn hverdagsøkonomi og trygg oppvekst er det viktigste, understreker spare- og forbrukerøkonomen.

Men selv om du bare har en hundrelapp og avse her og der, lønner det seg å investere dem i fond, bare se på regneeksemplene nedenfor.

Regneeksempel 1:

Konto: Hvis du sparer 100 kr hver måned i 20 år blir det ca. 27 900 kr.

Fond: Hvis du sparer 100 kr hver måned i 20 år blir det ca. 44 300 kr.

Regneeksempel 2:

Konto: Hvis du sparer 1000 kr hver måned i 20 år blir det ca. 279 000 kr.

Fond: Hvis du sparer 1000 kr hver måned i 20 år blir det ca. 443 000 kr.

Kilde: Cecilie Tvetenstrand, Storebrand. Det er ikke tatt hensyn til kostnader, skatt eller inflasjon.

Involver barna

Spare- og forbrukerøkonomen råder også foreldre til å involvere barna sine i sparingen.

– Si at du sparer til dem, vis at sparepenger svinger i verdi og gi dem en innføring i hvordan du sparer, forklarer hun.

Dette er noe Marthe Heyerdahl gjør med datteren Emma på elleve år.

– Vi har snakket mer om det i det siste. Emma har fått egen sparekonto også der hun sparer til kortsiktige ønsker. Nå ønsker hun seg elsparkesykkel, forklarer Marthe.

KONTROLL: Marthe Heyerdahl sparer i eget navn for å unngå at pengene «sløses bort». Foto: Privat

Hvilket navn bør man spare i?

En annen ting det er viktig å ta stilling til, er om man skal spare i barnets navn eller eget navn. Marthe Heyerdahl har valgt sistnevnte.

– Det er for å ha kontroll på hva pengene brukes til. At de ikke brukes opp på jentetur til Ayia Napa når hun blir 18 år, forklarer Marthe.

En annen ulempe ved å spare i barnets navn, er at barnet kan få redusert stipend fra Lånekassen i fremtiden.

– Hvis formuen til barnet er høyere enn 444 300 kroner, kan man få redusert stipend. Og hvis man sparer 1000 kroner eller mer i måneden i fond, kan man fort overskride det beløpet, forklarer spare- og forbrukerøkonomen.

Hun poengterer imidlertid at det også kan finnes grunner til å spare i barnets navn.

– Den viktigste grunnen til å spare i barns navn er at en skilsmisse kan føre til at pengene går inn i boet, men for de fleste er det best å spare i foreldrenes navn.