Drømmen hang i syltynn tråd – så samlet lillebroren inn 250 000 kroner

– Jeg vil at han skal få oppleve drømmen han også, sier lillebror Daniel.

Høsten 2019 var fotballfamilien på London-tur. Daniel fikk oppfylt drømmen da han så favorittlaget Tottenham vinne i lagets nye storstue.

Men utenlandsturen var en ekstrem påkjenning for brødreparet som lider av den alvorlige og sjeldne muskelsykdommen Duchenne muskeldystrofi.

Nå kjemper den ivrige fotballfamilien en kamp mot klokken for å realisere fotballdrømmen til storebror Simen før sykdommen gjør det umulig.

Familien må reise til England i løpet av kommende Premier League-sesong – aller helst før nyttår, før det er for sent.

– Jeg har gruet meg til å fortelle Simen at det kan være vanskelig å oppfylle drømmen hans, selv om jeg har sagt at vi skal forsøke å klare det, sier pappa Bjørn Gunnar til TV 2 og sikter til det økonomiske aspektet ved en slik fotballtur.

Nå kan drømmen bli realisert.

Samlet inn en kvart million kroner

For sammen med stemoren Ida Marie tok lillebror Daniel saken i egne hender for å hjelpe storebror Simen med å oppfylle fotballdrømmen.

– Jeg vil at han skal oppleve det samme som jeg gjorde. Jeg fikk oppleve drømmen min i London, og Simen fortjener en tur til Liverpool han også, sier Daniel til TV 2.

Derfor opprettet han en Spleis-aksjon hvor han beskrev hvor krevende en fotballtur er for familien på fire. Gjennom hele reisen er de blant annet avhengige av personlige assistenter og egne personløftere som følge av sykdommen.

De ble overveldet og fikk fullstendig sjokk av responsen.

– Det var ganske sykt. Dette hadde vi ikke regnet med, sier Simen.

– Jeg ble nesten litt småflau og synes det var litt ekkelt at ble så voldsomt, sier Bjørn Gunnar.

I løpet av ett døgn hadde Daniel samlet inn i overkant av 250 000 kroner slik at storebror Simen kunne oppfylle fotballdrømmen om å overvære Liverpool på Anfield.

– Jeg er målløs. Jeg er veldig takknemlig og glad for det Daniel gjorde, sier Simen.

Over 1300 givere i innsamlingen gjør det mulig å oppfylle drømmen som lenge har virket umulig.

– Det er vanskelig å forklare hva det betyr at folk er villige til å hjelpe meg til Liverpool, men jeg er veldig takknemlig. Det betyr alt for meg, sier Simen mens ser bort på lillebroren og takker ham.

– Vi er bestevenner. Vi forstår hverandre, og ja, vi krangler, men vi er i samme situasjon og begge vet hvordan vi har det.

Og i tillegg til å oppfylle fotballdrømmen får de nå i enda større grad mulighet til å hjelpe andre som blir utsatt for mobbing.

Overskuddet til veldedighet

Begge brødrene har blitt utsatt for grov netthets og mobbing i barndommen. Derfor arrangerer familien inkluderingsdagen hvert år hvor de retter fokuset mot mobbing og utenforskap.

Familien stoppet spleisen etter et døgn da de hadde nådd målet og penger nok til å gjennomføre reisen til England, og nå skal overskuddet fra innsamlingensaksjonen uavkortet gå til veldedighetsorganisasjonen de driver.

– Vi deler ut to priser på 10 000 til noen som har gjort en god jobb når det kommer til inkludering på arbeidsplassen, i idrettsmiljøet eller slike ting. Vi setter pris på de som gjør en slik jobb og senere i år skal vi arrangere denne dagen for fjerde året på rad, sier en stolt pappa Bjørn Gunnar.

Fotballen betyr alt for brødrene i en tøff og sykdomspreget hverdag, og nå får dessuten lillebror Daniel mulighet til å møte Premier League- og Tottenham-stjernen Serge Aurier som inviterte familien på Tottenham-kamp når koronasituasjonen tillater det.

– Vi får satse på det, sier Daniel med et smil.

I fjor skulle opprinnelig familien reise til Liverpool slik at Simen kunne oppfylle drømmen om å se Liverpool på Anfield. Så satte pandemien en stopper for turen.

Nå blir det etter all sannsynlig fotballtur i høst.

– Jeg er spent på reaksjonen, men jeg vet at den kommer til å bli voldsom. Jeg gleder meg helt enormt, sier Simen.

– Hvordan vil det være å endelig se Liverpool på Anfield?

– Jeg tror jeg hadde begynt å grine. I hvert fall hvis jeg hører You’ll Never Walk Alone. Jeg får gåsehud når jeg hører på den her hjemme, men jeg lurer på hvordan det er å være der når det er fullsatt Anfield.