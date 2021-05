Bekrefter ny flamme

GOD KVELD NORGE (TV 2): Reality-profil Mario Riera (23) bekrefter at han har funnet en ny flamme - han hevder likevel at de ikke er kjærester helt enda.

Mario Riera, kjent fra blant annet «Ex on the Beach» og «71 grader nord», bekrefter at han er forelsket og holder på med en jente.

I en spørsmålsrunde på Instagram avslørte Riera at han ikke lenger er singel og forteller om den nye flammen i sitt liv.

Det var VG som først omtalte saken.

Forelsket

IKKE KJÆRESTER ENDA: Mario Riera understreker at de to ikke er kjærester enda, men har holdt på i to måneder. Foto: Toke Mathias Riskjær (Discovery+)

Riera velger fortsatt å holde navnet hennes hemmelig, men har likevel delt flere bilder av dem i historiefunksjonen på Instagram den siste tiden.

– Det føles veldig bra, det er så hyggelig. Jeg har aldri vært så forelsket som jeg er i henne, sier han til VG.

Riera forteller at de har holdt på sammen i to måneder og ble kjent gjennom felles venner. Korona-pandemien har ført til at Riera og flammen har fått tilbrakt mye tid sammen siden de møttes.

Realityforelskelse

Riera var å se på TV-skjermen første gang i 2019 i realityserien «Paradise Hotel» fant han tonen med deltaker Sofie Karlstad. Riera og Karlstad fikk en andreplass sammen i «Paradise Hotel» og flyttet sammen etter oppholdet i Mexico.

I november samme året valgte de å gå fra hverandre og annonserte bruddet på Instagram:

– Jeg og Mario har valgt å skille lag. Vi er fortsatt gode venner, så det er ikke noe drama. Håper alle respekterer det, skrev Karlstad da.

I årets sesong av «Ex on the Beach Afterski» fant han tonen med deltaker Victoria Hammer, men følelsene var ikke helt de samme for de to da de kom hjem igjen.

Tiden etter «Ex on the Beach Afterski» da de valgte å gå hver til sitt ble dokumentert gjennom spin off serien «Ex and the City».