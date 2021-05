Paolo Dybala er ikke like kjent som sin medspiller Christiano Ronaldo. Men nylig scoret de begge to sitt 100. mål for Juventus – i samme kamp.

Ronaldo har ved flere anledninger markert suksess på fotballbanen med å handle seg en skikkelig drømmebil.

Denne gangen er det imidlertid Dybala som feirer litt ekstra, etter å ha rundet et tresifret antall scoringer for klubben sin.

Og når man spiller fotball i Italia, er det jo naturlig å velge et italiensk merke. I Dybala sitt tilfelle: Lamborghini. Nærmere bestemt en Aventador S Roadster.

Ikke akkurat en bil du gjemmer deg bort i mengden med ...

– Må være gul

Selv om Juventus har svarte og hvite drakter, gikk Dybala for noe helt annet.

– En Lamborghini må være gul. Jeg ble forelsket i Aventador første gang jeg så den. Det har tatt litt tid, men nå er jeg beæret og ydmyk over at jeg endelig eier en selv, slår den unge argentineren fast.

Han er for øvrig den første ikke-europeiske spilleren som har scoret 100 mål for Juventus.

Det står neppe for mange andre biler som ligner på denne, utenfor treningsanlegget til Juventus.

Fra sandwich til Lamborghini

– Forrige gang jeg feiret en milepæl i karrieren, feiret jeg med en god sandwich, forteller Dybala videre. Det har skjedd litt, siden den tid.

Aventador S Roadster har en 6,5-liters V12-motor plassert bak de to setene. Den yter 740 hk – og sender Juventus-spissen fra 0-100 km/t på 3 sekunder. Toppfarten er 350 km/t (men da må du ha på taket).

Aventador er for øvrig en av etter hvert svært få nybiler som leveres med 12-sylindret motor.

Også interiøret er belagt med gule detaljer.

Følger i Ronaldos fotspor

Italiensk superbil er ikke et uvanlig valg blant de best betalte fotball-spillerne i verden. Lagkameraten Ronaldo feiret også med bilkjøp, etter at han førte Portugal til topps i EM i 2016: Da kjøpte han like godt en Bugatti Veyron.

Men også Ronaldo kjøpte i sin tid Lamborghini Aventador. Tilbake i 2012 skaffet han seg en LP 700-4.

Disse to bilene føyer seg inn i rekken sammen med en svært eksklusiv og imponerende liste med diverse superbiler.

Zlatan Ibrahimovic fikk én av bare 499 produserte Ferrari LeFerrari. Men den svenske fotballspilleren valgte, som Dybala, gul, i stedet for rød lakk.

Zlatan for en bilentusiast

En av ballsparkerne som er mest profilert som bilentusiast, er Zlatan Ibrahimovic. Han forlangte blant annet å få en Ferrari Enzo, for å bli Juventus-spiller i 2004. Noe han fikk!

Senere kjøpte han seg også en Ferrari LeFerrari. Også den produsert i et svært begrenset "opplag".

Så skal du skaffe deg helt spesielle biler, bør du altså sikte deg inn mot å bli en av verdens beste fotballspillere ...

