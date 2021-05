Kun ett fylke har lavere R-tall enn Oslo – avviser at nedstengningen har vart for lenge

Oslo har vært nedstengt siden november. Etter å ha sett en stabil nedgang i smitten, ble det gitt noen forsiktige lettelser for barn og unge i midten av april. I begynnelsen av mai fikk butikkene åpne dørene igjen.

Serveringstedene, treningssentre og kultur- og underholdningssteder har fortsatt måttet holde stengt. Det er strenge begrensninger på sosiale sammenkomster og idretten.

Onsdag publiserte FHI en ny ukesrapport. Den viser at Oslo har det nest laveste R-tallet av landets elleve fylker.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser at nedstengningen har vart lenger enn den burde, men lover lettelser på pressekonferansen førstkommende fredag.

VARSLER LETTELSER: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener tallene peker i riktig retning og at vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Gi Oslo friheten tilbake

R-tallet i Møre og Romsdal fylke er beregnet til 0,4, som er det laveste i Norge. Det betyr at hver smittet i gjennomsnitt smitter 0,4 andre og at smittetrenden er synkende.

Oslo har det nest laveste R-tallet på 0,76. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 80 smittede hovedstaden per dag.

Til sammenligning har Trøndelag et R-tall på 1,6, som er høyest i landet.

– Smittetrenden i Oslo samlet sett har vært nedadgående siden begynnelsen av april og er fremdeles sannsynlig nedadgående, skriver FHI i rapporten.

Tallene begynner å bli så gode at opposisjonen i Oslo ikke lenger mener den strenge nedstengningen er forholdsmessig. Onsdag ble byrådslederen grillet i et bystyremøte.

– Vi har forholdt oss lojalt til byrådets beslutninger om smitteverntiltak, men nå mener vi det er på tide å gi Oslofolk friheten sin tilbake, sa Hallstein Braaten Bjercke (V).

Han viste til at byrådet har sagt at de forholder seg til data, ikke datoer.

– Nå tilsier alle data at nedstengningen må ta slutt. Smittetallet er på nivå med oktober, antall innlagte på vei ned og vi har vaksinerte en tredjedel av befolkningen over 17 år. Tiltakene er ikke lenger forholdsmessige, sa Bjercke.

Venstrepolitikeren mener det er på tide å iverksette hele trinn to av gjenåpningsplanen i hovedstaden.

IDRETT: I trinn to skal Oslo vurdere lettelser for breddeidretten for voksne. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil ha varig åpning

– Mener byrådslederen at det har vært forholdsmessig å holde Oslo nedstengt så lenge?

– Ja, det mener jeg at det har vært, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV 2.

Han mener at byrådet hele veien hatt en løpende vurdering av forholdsmessigheten i tiltakene, basert på smittevernfaglige råd på den ene siden og en vurdering av tiltakenes konsekvenser på den andre.

– Når smitten har gått mye ned, har vi åpnet opp. Når smitten har steget, har vi skjerpet inn. Nå er vi i gang med gjenåpningen av Oslo. Vi legger stor vekt på at den skal bli varig, og da må den være gradvis og kontrollert, sier Johansen.

Selv om byrådslederen forsøker å holde kortene tett til brystet når det gjelder hvilke lettelser som skal gis på fredag, har han gitt noen signaler.

STENGT: Det har vært skjenkestopp i Oslo siden november. Det har ført til at majoriteten av barene og restaurantene har holdt stengt i over et halvt år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette kan bli lettelsene

Nasjonalt regnes ikke vaksinerte inn i maksgrensen på besøk i private hjem. I Oslo har imidlertid reglen på maks ti i private sammenkomster vært absolutt.

Onsdag bekreftet byrådslederen at han vil endre reglene og gi unntak for vaksinerte, som i resten av landet, meldte Aftenposten.

Johansen har også varslet at det kommer nyheter om skjenkestoppen og en rekke andre tiltak i et intervju med TV 2.

Dette gjenstår på trinn 2 av gjenåpningsplanen: Åpne kafeer og restauranter. Skjenking til klokken 22.

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne.

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen. Kilde: Oslo Kommune

– Hvis den positive utviklingen fortsetter, samtidig som det snart er tre uker siden de forrige lettelsene, så ligger det til rette for at vi kan gå et skritt videre. Det vil vi gjøre rede for i morgen, sier byrådslederen torsdag.

Den endelige avgjørelsen om hvilke tiltak Oslo-borgere må leve med fremover vil bli tatt fredag morgen. Svaret får vi imidlertid ikke før pressekonferansen klokken 13.30.

Det vil også ta nesten en uke før lettelsene trer i kraft.

– Lettelsene vil først skje etter fem, seks dager. Folk trenger tid til å forberede seg og det er viktig at dette skjer gradvis, sier han.

Hør om hvordan byrådslederen opplever gjenåpningspresset i intervjuet under.

– Veldig gledelig

At Oslo har Norges nest laveste R-tall, er byrådslederen selvfølgelig svært fornøyd med.

– Det er veldig gledelig. Oslo har klart å slå ned smitten igjen og igjen. I denne siste bølgen har vi slått ned smitten fra det høyeste nivået noensinne i midten av mars, sier Johansen.

Smitten fortsetter å synke, antallet innlagte går ned og at antall vaksinerte går opp. Han roser innbyggerne for innsatsen.

– Det kan ikke være noen tvil om at Oslo og oslofolk har tatt stort nasjonalt ansvar, og at den innsatsen som er lagt ned her i byen har veldig stor betydning for at vi nå er i gang med gjenåpning, både her i byen og i resten av landet, sier Johansen.

Selv om byrådslederen mener at alle tallene peker i riktig retning, tar han ikke seieren på forskudd.

– Vi vet at pandemien er uforutsigbar og at situasjonen raskt kan forverre seg. Det har vi jo sett mange ganger, sier Johansen.

Mai er i tillegg en måned preget av røde dager, varmere vær og sosiale sammenkomster.

– Er du bekymret for at trenden vil snu?

– Så lenge de viktigste tallene fortsetter å gå i riktig retning er jeg ikke veldig bekymret. Men hvis vi ser at trenden snur må vi igjen vurdere om vi må justere tiltakene, svarer han.

KULTUR: Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst er også en del av trinn to. Foto: Frode Sunde / TV 2

Variasjon mellom bydeler

I ukesrapporten skriver FHI at vi vil kunne se effekt av vaksinasjonsgraden på smittespredningen de kommende ukene.

Johansen mener det ikke er tvil om at vaksineringen har hatt effekt.

– Vi ser at det i blant de eldre aldersgruppene, der vaksineringsgraden nå ligger på rundt 90 prosent, er svært lite smitte, sier han.

Blant de yngre aldergruppene er det fremdeles få som er vaksinert. Først når beskyttelsen blir større blant disse gruppene, vil det ha effekt på smittespredningen.

– Om vi får tildelt flere vaksiner vil det ha stor effekt, og kan gjøre at Oslo kan gjenåpne raskere, sier Johansen.

Selv om smittetrenden er synkende i Oslo, er det fortsatt stor variasjon mellom bydelene.

Smittetrykket er størst i Grünerløkka og Bjerke med henholdsvis 355 og 300 smittede per 100.000 innbygger.

I bydel Østensjø og Ullern er tallene 122 og 75 per 100.000.

– Forskjellene mellom bydelene er imidlertid mindre enn tidligere, skriver FHI.