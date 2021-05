Uansvarlig fra LO

LO og Peggy Hessen Følsvik bruker krigsretorikk etter landsmøtet til Høyre for å svartmale både tilstanden i norsk arbeidsliv og Høyres arbeidslivspolitikk.

Hun mener i fullt alvor at den eneste grunnen til at vi har et trygt og godt organisert arbeidsliv i Norge er LOs forsvarskrig og motstandskamp mot regjeringen.

Det er ingen tvil om at et godt trepartssamarbeid, der arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene har kontinuerlig dialog om viktige saker som berører norsk arbeidsliv.

Det er ikke krigsretorikk og svartmaling som har gjort at vi sammen utvikler strategier og nye virkemidler mot arbeidslivskriminalitet, finner spor for nødvendig omstilling og utvikling, diskuterer robustheten i pensjonssystemet og sørge for at næringslivet har konkurransekraft og samfunnet sosial bærekraft.

Det er ikke overraskende at LO og Høyre er uenige i en del arbeidslivsspørsmål. LO sitter jo i Arbeiderpartiets styrende organer og har akkurat gitt 15 millioner til Arbeiderpartiets valgkamp.

Men det er uansvarlig av LO-lederen, som organiserer nesten 1 million arbeidstakere, å velge å svartmale norsk arbeidsliv på denne måten og polarisere debatten gjennom en krigsretorikk jeg tror få arbeidstakere vil kjenne seg igjen i.

Etter åtte år med Høyre i regjering har Norge fortsatt et godt organisert arbeidsliv, med anstendige lønns- og arbeidsvilkår, der hele faste stillinger er hovedregelen.

Ni av ti trives på jobb

Tall fra SSB og Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at ni av ti trives på jobb, årsrapporten fra a-krimsenterne viser framgang i kampen mot arbeidslivskriminalitet, stadig flere kvinner jobber heltid og en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viste i fjor at andelen midlertidige ansettelser ikke har økt på 25 år, tvert imot har andelen fast ansatte økt.

Det siste skyldes blant annet endringene i arbeidsmiljøloven i 2015, som i tillegg gjøre det enklere å ansette midlertidig, også gjorde det enklere å benytte 12,5 timers turnusene.

Særlig innen helse og omsorg har dette vært viktig for å få turnuser til å gå opp, noe som fører til flere heltidsstillinger, lavere sykefravær og mer stabilitet for pasienter og beboere som da må forholde seg til færre personer i vaktturnus.

Arbeidsmiljløloven

Det beste eksempelet på det var jo da Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik besøkte Arendal sykehjem for å skryte av at i Ap-styrte kommuner klarte å få til mer heltid i 2019.

I TV2-reportasjen kom det frem at det var nettopp endringene i arbeidsmiljøloven fra 2015, og økt muligheter for 12,5-timersvakter, som ga fleksibilitet nok til at turnusen gikk opp og flere fikk tilbud om heltid. Høyres arbeidslivspolitikk virker.

Disse endringene tok LO ut generalstreik mot, og AP går til valg på å reversere endringene.

Siden Erna Solberg tok over som statsminister har andelen kvinner som jobber deltid falt fra 42 til 37 prosent, og det er særlig unge kvinner med barn som nå velger heltid.

Når flere opplever at det er fullt mulig å kombinere arbeidsliv med et godt familieliv, slik det skal og bør være, så kan det jo tyde på at svartmalingen fra LO er nettopp det – svartmaling.

Verdensledende

Vi har ikke et mer brutalt arbeidsliv i dag enn for ti år siden, snarere tvert om. I 2015 slo Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fast at arbeidsmiljøet i Norge er verdensledende, der ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø og er fornøyd med arbeidet sitt. Partene i arbeidslivet, inkludert LO, stilte seg bak kunnskapen til STAMI.

Årsrapportene fra arbeidslivskrimsenterne viser fremgang i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Flere kvinner jobber nå heltid, og det gledelige er at det er særlig unge kvinner med små barn som velger heltid.

I tillegg viste en rapport fra Institutt for samfunnsforskning at selv etter endringene i arbeidsmiljøloven har ikke andelen midlertidig ansettelser gått opp, andelen fast ansatte har faktisk økt.

Det at mye er bra i norsk arbeidsliv er ikke det samme som at det ikke er utfordringer.

Uansvarlig

Det finnes eksempler på helt uanstendige lønns- og arbeidsforhold, for mye turnus må løses gjennom for små stillingsprosenter og kanskje det største utfordringen av alle, alt for mange står utenfor arbeidslivet.

Det er vanskelig å motivere flere til å delta i arbeidslivet når landets største arbeidstakerorganisasjon svartmaler tilstanden i arbeidslivet.

Det er på grensen til uansvarlig fra det som skal være en ansvarlig parter i arbeidslivet.

