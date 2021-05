Leder av Aps kvinnenettverk: Garanterer at kontantstøtten blir skrotet med Ap i regjering

– Kontantstøtte er overmoden for fjerning, sier Ap-topp Anette Trettebergstuen. Hun garanterer at en Ap-ledet regjering ikke vil «selge den ut» for å få støtte fra KrF.

– Kontantstøtten er en enormt viktig sak for oss. Kontantstøtten motvirker både likestilling, arbeidslinja og integrering, og koster skattebetalerne enormt mye penger, sier Trettebergstuen til TV 2.

Hun går knallhardt ut mot Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe, som i et intervju med Dagbladet denne uken brukte kontantstøtten som lokkemiddel i et frieri til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Det skjedde etter at Høyre vedtok å fjerne kontantstøtten på sitt landsmøte.

– Jeg inviterer gjerne Ropstad til å støtte en Ap/Sp-ledet regjering. Kontantstøtten skal vi sikre, sa Toppe.

– Dette er valgflesk fra Kjersti Toppe selv, og definitivt ingenting hun kan frede på vegne av en Arbeiderparti-ledet regjering. Tvert imot vil jeg si at det for Arbeiderpartiet er viktig å avvikle kontantstøtten, sier Trettebergstuen.

Gjentatte garantier

Arbeiderpartiet vil i stedet innføre en venteordning, der foreldre får utbetalt kontantstøtte mens de venter på å få barnehageplass.

– Men kan du garantere at Arbeiderpartiet i en regjering vil fjerne kontantstøtten?

– Ja, absolutt. Kontantstøtte er overmoden for fjerning. Vi vil bruke de pengene på noe vanlige folk vil ha, som billigere og bedre barnehager og gratis SFO, utdyper Trettebergstuen.

– KrF må forandre seg

I et intervju før KrFs landsmøte sa partileder Kjell Ingolf Ropstad at han er åpen for å samarbeide konstruktivt med en ny regjering hvis Solberg-regjeringen må gå av etter valget. Han utelukket ikke et forpliktende samarbeid.

– Hvis man kommer i en situasjon der Arbeiderpartiet og og Senterpartiet er avhengig av KrF for å få flertall, kan du da garantere at kontantstøtten likevel ikke blir videreført?

– Ja, dersom KrF skal støtte en Arbeiderparti-ledet regjering fra Stortinget, er det KrF som trenger å forandre seg. KrF valgte side da de gikk fra Hareide til Ropstad, og har etablert seg som et parti på høyresiden. Siden det har de hver eneste dag bevist at de står svært langt fra Arbeiderpartiets verdier og praktiske politikk, sier Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet går til valg på rødgrønn regjering, med SV og Sp, understreker hun.

Sp står på sitt

– Du garanterer at med Arbeiderpartiet i regjeringen, så blir kontantstøtten uansett fjernet?

– Ja, det er en enormt viktig sak for oss. Med det handlingsrommet man kommer til å ha i økonomien framover, vil det være helt høl i hue å gå inn for å prioritere kontantstøtten. Og det tviler jeg også på at Senterpartiet kommer til å gjøre, sier Trettebergstuen.

Sps Kjersti Toppe står på sin side like hardt på frieriet til KrF om at kontantstøtten er sikret hvis partiet støtter en Ap/Sp-regjering.

– Arbeiderpartiet kan ikke gi en slik garanti på vegne av Senterpartiet, for vi kommer til å kjempe for at kontantstøtten kommer til å bli videreført om vi sitter i regjering, lover Toppe.

Trettebergstuen tviler på at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener man skal prioritere å bruke over en milliard kroner i året på noe som «færre og færre »vil ha.

Vedum vil ikke kommentere kontantstøttestriden.

– En melding om å stemme SV

SVs partileder Audun Lysbakken er ikke bekymret for krangelen på rødgrønn side, tvert imot.

– Jeg synes egentlig det er helt fint at Senterpartiet er ærlige på at de ønsker et samarbeid med KrF, for det er en veldig tydelig melding til velgere på venstresiden om å stemme SV. Da vet de at de stemmer for en rødgrønn regjering, og ikke et sentrumsprosjekt som skal samarbeide med KrF.

Vedum har tidligere uttalt at han ønsker en Ap/Sp-regjering etter valget, som samarbeider «på kryss og tvers» i Stortinget.

Lysbakken sier SV er mot en regjering som samarbeider med KrF og andre partier på høyresiden.



– Vi vil ha en regjering bundet til venstresiden i norsk politikk, en rødgrønn regjering, og da har folk et enkelt valg. Hvis du vil ha en ny regjering, men vil at den skal være rødgrønn, kan du stemme fram et sterkt SV. Da er sjansen for å få det til mye større, argumenterer han.

– Men SV har ikke engang sagt at dere setter som krav at dere skal sitte i en regjering?

– Vi er veldig tydelige på at vi ønsker å danne regjering, og at SV har tenkt til å være med i den. Så er det selvfølgelig politikken som avgjør om vi får det til, men vi er fast bestemt på å forhandle med Arbeiderpartiet. Hvis vi får til en kraftfull nok politikk for å få gjort noe med den økende ulikheten og klimakrisen, er vi klare til å gå inn igjen, sier Lysbakken.