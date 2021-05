To veteraner gjør sjokkcomeback på «Die Mannschaft»

Joachim Löw (61) tok onsdag ut troppen til det som vil være hans siste mesterskap med det tyske landslaget.

Det mest oppsiktsvekkende i troppen var at Mats Hummels og Thomas Müller er tilbake på landslaget. Det skjer etter at de i 2019 fikk beskjed fra Löw om at de hadde spilt sine siste landskamper.

Bayern München-spissen Müller står med nøyaktig 100 kamper med flagget på brystet. Den så langt siste av dem spilte han i november 2018.

Hummels, som er lagkamerat med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, har spilt 70 kamper for Tyskland.

Troppen består av 26 spillere og mangler de store navnene Marc-André Ter Stegen og Marco Reus. Begge disse hadde meldt forfall på forhånd. Dortmund-spilleren Mahmoud Dahoud er heller ikke en del av troppen.

Dette er troppen

Keepere: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Forsvarsspillere: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München).

Midtbanespillere og spisser: Emre Can (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea).