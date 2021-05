Skjebnemøte i Reykjavik

Onsdag møter USAs utenriksminister Antony Blinken for første gang sin russiske kollega Sergej Lavrov til samtaler i Reykjavik.

På forhånd er ikke stemningen spesielt god. Men de to ministrene har en viktig oppgave; å se om de klarer å komme såpass overens at presidentene Putin og Biden kan møtes ansikt til ansikt neste måned.

For å få det til, kreves innrømmelser fra begge parter.

Signalisering

Det årlige møtet i Arktisk råd overskygges nesten av spenningen knyttet til samtalene mellom Blinken og Lavrov.

For så dårlig er forholdet mellom verdens to største atommakter blitt, at mange mener vi står på randen av en ny kald krig.

De siste ukene har begge land drevet iherdig «signalisering» til motparten; Russland plasserte forrige måned 80 000 soldater på grensen til Ukraina uten spesiell foranledning.

USA har truet med flere sanksjoner og forsterket det militære nærværet sitt i Arktis.

Da en amerikansk atomubåt klappet til kai i Tromsø tidligere i måneden, var den offisielle grunnen at den skulle ta ombord forsyninger.

PROVOSERTE RUSSLAND: Den amerikanske atomubåten USS New Mexico på vei inn til Grøtsund 10. mai. Foto: Helene Sofie Thorkildsen/Forsvaret.

Men fartøyer som USS New Mexico er laget for å kunne operere i månedsvis uten å gå til overflaten. Etter alle solemerker var ubåten i Norge kun for å vise seg frem og for å understreke at USA er klar til å bruke makt dersom det oppstår en krise i Nord.

Frustrasjon og sinne

Ubåtbesøket fremkalte de forventede reaksjoner fra Kreml: Sinne, frustrasjon og frykt.

– Alle burde vite at dette er vårt territorium, sa Sergej Lavrov om Arktis, samtidig som han ga et spark til Norge for å ha sluppet erkefienden USA inn på det han åpenbart ser på som Russlands bakgård.

Men Norge er i denne sammenhengen kun en parentes.

Både USA og Russland driver nå et spill, der hensikten ser ut til å være å få den andre litt på tuppa før de to presidentene forhåpentligvis setter seg ned ved forhandlingsbordet.

For signalene både fra Washington og Moskva er tydelige; begge ønsker å få til et toppmøte neste måned.

Sårende uttalelser

I Moskva ble det oppfattet som spesielt sårende at Joe Biden i et intervju med fjernsynsstasjonen ABC i mars kalte Vladimir Putin en drapsmann.

Men nå sier Putins talsmann at denne «episoden» er glemt, og at den i alle fall ikke skal få stå i veien for et toppmøte.

– Dette er ikke hovedsaken for oss. Det viktigste er å gjenopprette en stabilitet. Det er noe som opptar hele verden nå, sier Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået RIA.

Også i USA er man opptatt av at toppmøtet må handle om det store bildet.

– Vi skal prøve å gjøre forholdet mer forutsigbart slik at vi kan samarbeide om de tingene vi er enige om og prate om de tingene vi er uenige om, sier en tjenestemann i Det hvite hus til nyhetsbyrået Reuters.