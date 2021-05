– Vi har en lang vei å gå fra storklubb til toppklubb

Utgangspunktet kunne vært enklere for Kåre Ingebrigtsen når han reiser hjem fra Bergen for å møte Rosenborg.

Før kampen har laget han trener sluppet inn ti mål, og bare scoret ett selv. Sesongens tre første kamper har endt med tap, og Brann er sist i Eliteserien.

– Vi kan ikke legge oss ned og synes synd på oss selv. Vi reiser ikke til Trondheim med frykt. Vi er sterke i troen på at vi kan få med oss noe fra den kampen.

– Hva gir dere troen på at dere skal klare det?

– Mye av det vi har prestert i det siste. Vi spiller bra fotball, og er gode i stadig lengre perioder. Så har vi en utfordring med at vi slipper inn litt enkle mål. Hvis du ser på sjanser, har motstanderne scoret på 50 prosent av sjansene på oss, sier Ingebrigtsen, som sier laget hans må luke bort dumme feil.

Fire seire

Den vanskelige sesongstarten kommer etter en tung avslutning på fjorårssesongen.

Torsdagens oppgjør mot Rosenborg blir den 20. Brann-kampen med Kåre Ingebrigtsen som trener. Kun fire av dem har endt med seier. På spørsmål om utviklingen har vært mindre enn han hadde forventet, svarer Ingebrigtsen slik:

– Utviklingen har vært mindre og gått saktere enn jeg hadde håpet på. Jeg hadde virkelig håpet vi hadde kommet lenger enn det vi har gjort til nå. Vi er der vi er, og må kjempe oss ut av det, sier han.

– Tok du over et lag som var svakere enn det du trodde?

– Det lå lenger unna den fotballen jeg ønsker å spille. Vi har endret filosofi i klubben, hvor vi blant annet ønsker flere yngre spillere. Det tar tid. Alle som bryr seg om Brann skulle ønske at det hadde gått fortere, sier Ingebrigtsen.

Ambisjonen er å kjempe mot de beste lagene i Norge. Ingebrigtsen sier Brann ikke matcher de beste lagene på individuell kvalitet nå.

Han svarer nei på spørsmålet om man skal kunne forvente at Brann er en klubb som skal kunne matche de beste lagene på individuell kvalitet nå, og forklarer hvorfor:

– Det handler ikke minst om økonomi. Vi har ikke mulighet til å hente de samme spillerne som en del av de andre, og har et stykke igjen på fasiliteter for å nærme oss de beste.

– Vi har en vei å gå fra å være en storklubb til å bli en toppklubb. Men vil virkelig jobbe for å bli det, sier Ingebrigtsen.

– Hva synes du om at Brann og Bergen har mangler på det området?

– Det er små marginer i toppfotball, og vi er ikke så langt unna. Vi må gjøre de rette tingene og gjøre det i den riktige rekkefølgen. Jeg tror det i for lang tid har vært et for kortsiktig jag mot resultater. Da bygger man ikke et fundament som står.

– Må få ballen til å rulle



Én av Ingebrigtsens seire som Brann-trener var mot nettopp Rosenborg på Lerkendal. Om han klarer å gjenta det torsdag, gjenstår å se.

– Rosenborg har vist at de er et solid lag. Det er et ganske nytt lag, som jeg tror kommer til å bli bedre. De har en del individualister som kommer til å vise seg frem. Jeg tror mange skal slite med å holde Rosenborg bak seg.

– Hvor stor er forskjellen på Brann og Rosenborg?

– De har kommet lenger. Det er et lag med større erfaring. De har ikke minst erfaring med å vinne fotballkamper. Det har ikke vi gjort på to år. Vi må få ballen til å rulle. De har fått ballen til å rulle.

– Hva skal gi supporterne tro på at det kan snu på Lerkendal?

– Jeg tror de som har sett Brann har sett at vi er i nærheten av noe de to siste kampene. Så er det ikke tvil om at vi møter brukbare fotball-lag. Det er ikke bare å reise til Rosenborg og si at man skal spille dem ut. Vi må ha en maks-prestasjon og være effektive, så er definitivt alt mulig.