TIX med slu plan: – Ikke tilfeldig

Andreas «TIX» Haukeland hadde egentlig planer om å skrive «Fallen Angel» på egenhånd. At han fikk med seg broren som låtskriver handler delvis om en slu plan.

Selv om Haukeland har skrevet det aller meste av låten selv, har han fått hjelp av broren Mathias Haukeland (24) og låtskriver Emelie Hollow (23).

Plateselskapet foreslo å ta med Hollow, men det var han selv som tenkte på godene han ville få av å ta med artistbroren på laget.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du høre hvordan de syns det er å jobbe med TIX.

STOLT: Mathias Haukeland er mektig imponert over broren. Foto: Line Haus/TV 2/God kveld Norge

Priviligert

Haukeland skulle egentlig skrive hele låten på egenhånd, men skjønte at hvis han skrev låten med andre, så kunne også låtskriverne bli med i reisefølget. På grunn av korona-reglene skal man nemlig helst ikke ha med folk i delegasjonen «uten en funksjon».

– Det er stas å ha Mathias der, fordi han har vært med på hele reisen. Jeg er veldig priviligert som kan ha noen fra min egen familie med til Rotterdam, fordi broren min «tilfeldigvis» også er låtskriver, sier han, med et tydelig trykk på ordet «tilfeldigvis».

Han kan nemlig røpe at dette var langt fra en tilfeldighet, og heller en veloverveid plan:

– Det var et bevisst valg å gjøre Mathias til en av låtskriverne på låten. Jeg tenkte: «Mathias, hvis du er låtskriver så får du også en bilett».

TIX understreker at valget om å ta med broren ikke bare handler om selskap, han syns broren er en dyktig musiker.

Perfeksjonist



Mathias Haukeland, som selv har åtte års erfaring innen musikkproduksjon, har jobbet mye med innspillingsproduksjonen av låten.



Han mener det er en enorm styrke at TIX har et så tydelig bilde på hvordan han ønsker at sluttproduktet skal bli.



Han erkjenner likevel at det også kan være negativt.



HJELP MED ENGELSKEN: Hollow har hjulpet til med å skrive den engelske teksten til «Fallen Angel». Hun har selv nær familie fra Storbritannia, derav det engelske etternavnet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Andreas er ekstremt perfeksjonist. Det er helt sykt, jeg er mer den typen som sier: «Nei, Andreas. Nå er det bra. Dette er bra».



TIX har kun fine ord å si om begge låtskriverne, og har flere ganger takket teamet rundt ham for suksessen i Rotterdam.



Fordi han har så store og tydelige planer, mener han det er viktig å ha folk rundt seg som er villige til å realisere dem på best mulig måte.



– Helt feil

Hollow er svært imponert over hvordan artisten er med i alle deler av musikkproduksjonen. Han er med på kostymedesign, koreografi, han skriver låter og han lager melodier.

Hun sier at «Fallen Angel» kunne blitt svært annerledes dersom Haukeland ikke hadde vært like involvert i hele prossessen.

– Jeg fikk tilsendt den norske versjonen, og ble spurt om jeg kunne oversette. Så jeg oversatte det til engelsk, men det ble helt feil. Det viste seg at Andreas hadde en hel visjon i hodet om hvordan den engelske versjonen skulle være, med sceneshow og hele pakka.



God kveld Norge og TV 2 er i Rotterdam og dekker Eurovision Song Contest. Har du tips? Send til line.haus@tv2.no.