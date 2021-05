Regjeringen får sterk kritikk fra Stortinget i Bergen Engines-saken

Onsdag klokken 13 avga Utenriks- og forsvarskomiteen saken om Bergen Engines. Komiteen gikk inn for et såkalt daddelvedtak, den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit.

Et flertall i komiteen mener det er sterkt kritikkverdig og alvorlig at regjeringen ikke har hatt gode nok rutiner for sikkerhetsarbeid, for anvendelse av sikkerhetsloven og samarbeid mellom de ulike departementene.

– Stortingets flertall mener at saken har avdekket alvorlige mangler i regjeringens sikkerhetsrutiner. Regjeringen har ikke hatt nødvendig kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap, sier saksordfører Emilie Enger Mehl (Sp).

Komiteen bruker formuleringen «kritikkverdig» om statsministeren, som ikke kjente til salget før hun leste om det i Bergens Tidende.

Tok selvkritikk

I komitéhøringen om Bergen Engines-saken i april tok flere regjeringsmedlemmer selvkritikk.

Statsrådene måtte svare på hvorfor tre departementer godkjente salget av en motorfabrikk med strategisk viktig teknologi til russiske interesser, før regjeringen gjorde en helomvending og stanset prosessen 23. mars.

I Stortingets høring i saken kom det ifølge Mehl frem helt ny informasjon, blant annet at regjeringens sikkerhetsarbeid ble igangsatt som følge av et eksternt tips til Nærings- og fiskeridepartementet 11. januar.

– Det er alvorlig at det fremstår som at saken ble tatt tak i som følge av det som fremstår som en tilfeldighet, sier Mehl.

Fra høringen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Foto: Lise Åserud/NTB

Opposisjonen har vært svært kritisk, og ment at regjeringen har sovet i timen og blitt drevet fra skanse til skanse.

Bergen Engines har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre NATO-land, deriblant USA. Bak oppkjøpsselskapet står kjente oligarker, som antas å ha nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

Ble orientert

To ganger antydet en direktør i Utenriksdepartementet (UD) til en av de sentrale Rolls-Royce-toppene at norske myndigheter ikke kom til å stanse salget av motorfabrikken.

I Facebook Messenger-meldinger kommer det frem at en ansatt allerede 29. januar ble forsikret av UD-toppen om at Norge ikke kom til å stanse salget av Bergen Engines til det russiskkontrollerte selskapet TMH International.

Under høringen ble forsvarsminister Bakke-Jensen hardt presset, med spørsmål om han fikk saken på sitt bord før meldingen ble sendt.

– Jeg fikk vite om saken i midten av januar, før den 29., bekreftet Bakke-Jensen.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes beskriver forsvarsministeren som en «vandrende sikkerhetsrisiko».

– Bergen Engines-saken inngår i et mønster der forsvarsministeren sover på post eller opptrer direkte uansvarlig, sier han.