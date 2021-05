Gravid kvinne ble nektet inngang på sykehus – det norske Monica gjorde var avgjørende

Se for deg at du er lege på et veldrevent norsk sykehus. Så reiser du over halve kloden, der flere koronadødsfall skjer daglig.

Der man som høygravid og koronasyk kvinne kan bli nektet inngang til sykehus.

Dette ble norske Monica Thallinger (42) fra Bærum vitne til, da hun arbeidet i Jemen i Midtøsten, i regi av Leger Uten Grenser. Hun har nettopp kommet hjem igjen etter et opphold på to og en halv måned.

– Situasjonen når det kommer til korona i Jemen har vært ganske ille. Jeg kom dit i mars og da var vi på vei oppover på kurven med infeksjoner. De hadde den første bølgen i fjor sommer, så dette var deres andre bølge, forteller hun til God morgen Norge.

Leger Uten Grenser har åpnet et sykehus i byen Aden, hvor de behandler alvorlig syke covid-pasienter. Monica forteller at de hver dag opplevde en stor økning av pasienter.

PÅ JOBB: I to og en halv måned jobbet Monica Thallinger som lege i Jemen. Foto: Athmar Mohammed/ MSF

– Vi måtte utvide med nye senger hver eneste dag. Vi startet med 25 vanlige senger og elleve intensivsenger. Vi endte opp med 80 senger og 14 intensivsenger.

Utenom Røde Kors, som hadde en klinikk for mildere sykdom, var hennes team de eneste som behandlet alvorlig syke mennesker og intensivpasienter i området.

– Og når det bare er ett tilbud for så mange mennesker, kan du tenke deg hvor stor pågang det blir.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Oksygenmangel

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av India sin store oksygenmangel, som fører til at mange liv går tapt. Også Jemen har dette problemet, ifølge legen.

– Det er en kjempeutfordring. Til vanlig er det å få tak i oksygen et stort problem internasjonalt i land som har mindre ressurser. Og nå under koronapandemien, hvor man får mange pasienter samtidig, er det en kjempeutfordring å få nok, sier hun og fortsetter:

600 SYLINDERE: På sykehuset Monica jobbet på, brukes de 600 sylindere med oksygen hver dag. Foto: Athmar Mohammed/ MFS

– Vi hadde et enormt logistikksystem for å få oksygen på plass. På vårt sykehus brukte vi 600 sylindere hver dag. En sylinder veier 60 kilo og er 150 centimeter høy, så det er massive mengder med oksygen. Dette skulle sirkuleres inne på sykehuset.

Monica legger ikke skjul på at hun synes arbeidsdagen i Jemen er tøff.

– Det er selvfølgelig fryktelig krevende. Nå har jeg jobbet mange år i Leger Uten Grenser, så jeg er innkjørt i den måten å jobbe på. Man jobber veldig teknisk og veldig profesjonelt mens man er der. Man kan ikke gjøre noe annet. Men selvfølgelig er vi mennesker og det berører meg veldig alle pasientene vi ser. Det er tøft og reaksjonene kommer gjerne på ettermiddagen og kvelden, og etter at jeg har kommet hjem.

Reddet en gravid kvinne

Det er særlig én historie som har gjort ekstra inntrykk på Monica. En solskinnshistorie som kunne ha sluttet på en helt annen måte.

I Jemen er det høyrisiko å være gravid med korona. En dag fikk intensivlegen fra Bærum inn en 29 år gamle kvinne som hadde sin tredje graviditet.

– Hun kom inn og var alvorlig syk. Hun havnet på intensivavdelingen – det var så vidt hun overlevde bare innleggelsen.

OVERLEVDE: Takket være Monica, overlevde babyen til den 29 år gamle kvinnen. Foto: Privat

Monica skjønte at hun måtte handle raskt. Ettersom kvinnen var i uke 37 i svangerskapet, visste 42-åringen at det var god sjanse for at babyen ville overleve dersom hun fikk ut babyen.

– Problemet var at alt var stengt av sykehus. Det offentlige sykehuset, som driver med keisersnitt, ville ikke ta henne imot og ingen av de private ville ta henne imot. Alt og alle som omhandlet korona var tabu.

I siste liten fikk Monica organisert med et annet Leger Uten Grenser-sykehus som driver med traumekirurgi. Kvinnen ble fraktet dit, og mens den norske legen tok seg av anestesien, gjennomførte en gynekolog keisersnittet.

– Vi fikk da en frisk baby. Mammaen ble heldigvis mye bedre etter at hun fikk ut babyen av magen, for da kunne hun puste lettere i etterkant.

I dag er det en liten jente i Jemen som heter Monica.

– Jeg blir veldig ydmyk. Det er veldig hyggelig å få en baby oppkalt etter seg. Mest av alt er det fint å se at mor og barn ble friske, og at man har vært med å hjelpe til.