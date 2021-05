EU-enighet om å åpne grensene for fullvaksinerte

Det er enighet i EU om å åpne grensene for fullvaksinerte, også for personer utenfor unionen.

Det bekrefter EU-talsperson Ana Ascenção e Silva på Twitter, etter at AFP først bragte opplysningene fra kilder onsdag.

EU-enigheten innebærer blant annet at fullvaksinerte fra tredjeland kan komme til unionen.

Ifølge talspersonen skal det også etableres «nødbremsemekanismer» for å reagere på virusvarianter av interesse eller bekymring.

The Guardian, som siterer nyhetsbyrået PA, skriver at det er opp til medlemslandene å bestemme om de vil tillate om de vil akseptere vaksinebevis mot å fjerne innreiserestriksjonene.

En formell avgjørelse vil bli tatt på fredag, skriver avisen.

På et møte i Brussel ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt. Det vil åpne for innreise til EU fra flere steder, skriver NTB.

EU er i gang med å lage et koronasertifikat som skal gjøre det enklere å reise på tvers av land. Sertifikatet skal brukes som dokumentasjon for at man har tatt vaksine, er immun etter å ha gjennomgått covid-19 eller har tatt negativ test.