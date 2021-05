Sportsredaktøren vitner: – Jeg synes at en del av historien hennes er grovt forenklet

I rettssakens andre av i alt fire dager, er det partsforklaringene som står sentralt.

Line Andersen har fortalt om sin opplevelse rundt både sjakkmøtet i 2019 og konflikthåndteringen i ettertid.

Nå er det saksøktes tur til å innta vitneboksen, representert av direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen.

Fürst Haugen starter med å svare på spørsmål omkring organisasjonen NRK, og hvordan kanalen er bygget opp.

– Selv om noen har vært programleder, så fortsetter man ikke med det i alle evighet. Også vi er avhengige av å fornye oss, svarer Fürst Haugen på spørsmål fra dommeren om hvordan de redaksjonelle avgjørelsene tas.

NRKs versjon av sjakkmøtet

– Jeg var i møte med Egil (Sundvor red.anm.), når han blir oppringt og bedt om å komme til sjakkredaksjonen der det har oppstått konflikt på et møte, forteller Fürst Haugen.

Hun utdyper hva slags vurderinger som lå til grunn for å ta Andersen av lufta:

– Det var kritisk for innholdet, det måtte ikke være mer støy rundt sjakken. Vi måtte sikre et godt arbeidsmiljø slik at vi fikk gjennomført de siste sendingene. Jeg oppfattet det som kritisk, og da kommer innholdet først, slik at vi sikrer sendinger til folket, forklarer hun.

Sundvor skal ha vært redd for at programmet ikke kunne sendes.

– Han var bekymret for om programmet kunne komme på lufta. Da sa han at han hadde besluttet å ta henne av. Jeg husker godt den telefonen, for det er veldig uvanlig at det blir endringer rundt programleder så tett mot sending, sier Fürst Haugen.

Hun kommer videre inn på hvor sentral hennes rolle har vært i konflikthåndteringen.

Dommeren ber henne så om å utdype grunnlaget for beslutningen.

– Det var at vi måtte sikre at driften av sportsavdelingen var mulig, vi måtte sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Så ville vi ha Line tilbake i jobb, og hun kunne ikke være der hvor konflikten var uløst, sier Fürst Haugen.

– Hva skulle til for å løse konflikten?

– Det som må til, er at alle som har vært involvert, også Line, er med på en prosess sånn at arbeidsmiljøet oppleves trygt igjen, svarer Fürst Haugen.

Videre understreker Fürst Haugen at kanalen har en annen oppfatning enn Andersen når det gjelder hvor konflikten ligger.

– Vi opplevde ikke at det var en konflikt mellom Line Andersen og Egil Sundvor. Vår inngang var at dette var en konflikt med sjakkredaksjonen, sier Fürst Haugen.

Sundvor avgir forklaring

Et av nøkkelvitnene i saken er nettopp sportens redaktør, Egil Sundvor.

Nå er det hans tur til å innta vitneboksen. Det er NRKs advokat Anders Stenbrenden som stiller de første spørsmålene.

Han må først svare på om han har noen umiddelbare tanker rundt den forklaringen Andersen har gitt.

– Jeg synes at en del av historien hennes er grovt forenklet, svarer Sundvor.

I liket med de andre, må også Sundvor redegjøre for hvordan avdelingen han leder er organisert, og hvilke oppgaver de ulike funksjonene har ansvar for.

– Er det noen av journalistene som har krav på programlederrollen?

– Ingen har krav på det, svarer Sundvor.

Advokat Stenbrenden tar oss så tilbake til da Sundvor startet i NRK Sport i 2016. Allerede da var det en konflikt mellom Andersen og en av hennes overordnede.

