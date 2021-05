Tusen leger har dødd og mange mishandles av desperate pårørende

Kremeringsbålene brenner kontinuerlig. Inne på sykehusene forteller helsepersonell at de blir mishandlet av desperate pårørende.

Over tusen leger er døde av korona i India ifølge The Indian Medical Association. De anslår at 40 prosent av alle leger har blitt smittet med viruset.

Men den fysiske faren helsepersonellet her utsettes for, er bare en del av marerittet de står i.

Dyster rekord

India har registrert 4.529 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, det høyeste døgntallet til nå siden pandemien startet.

Indias totale antall koronarelaterte dødsfall har dermed nådd 283.248, opplyste myndighetene onsdag.

MANGE SYKE: En 80 år gammel kvinne får oksygenbehandling i en ambulanse mens hun venter på å komme til på sykehuset. Foto: Amit Dave / Reuters / NTB

University of Washingtons Institutt for helseberegninger ved Universitetet i Wahshington, IHME, mener at de indiske dødstallene kan være så mye som tre ganger høyere enn de offisielle tallene.

Psykisk utslitte leger

Helsepersonellet som står midt i infernoet av syke og døende pasienter, er utslitt. De jobber doble og triple skift, ofte mens deres egne familiemedlemmer ligger syke hjemme, skriver New York Times.

Avdelingene er overfylte og dag etter dag må de ta valg om hvem som får hjelp, og hvem som dør. Den psykiske påkjenningen er enorm.

– Hele livet forbereder man seg på å gjøre alt for å redde en pasient. Men tenk når du må prioritere, sier professor i medisin Kumar Daga på det største covid-sykehuset i New Dehli, til avisen.

– Det er de mest hjerteskjærende beslutningen man som lege kan ta, og det er det som har skjedd de siste tre ukene i livet mitt, sier han.

Ingenting understreker hvor hjelpeløse de er når de må se egne kolleger dø foran øynene deres.

Mishandles av pårørende

I tillegg opplever mange leger å bli angrepet av desperate og rasende pårørende. På sosiale medier sirkulerer det videoer av pårørende som slår løs på helsepersonell og korridorer med blod på veggene.

– Alle som kommer hit er anspent og selv en liten sak kan forårsake en slåsskamp. Dessverre er det helsearbeiderne som selv må håndtere alt dette, sier lege Jayalal til New York Times.

DYSTERT: Familiemedlemmer sørger over en kjær som har gått bort etter koronasykdom i Bengaluru. Foto: Samuel Rajkumar / Reuters / NTB

70 prosent av Indias befolkning bor på landsbygda, men bare 40% av landets leger jobber der. Bihar er en av de fattigste regionene i landet med bare 0.24 sykehussenger per 1000 personer.

– Når jeg lukker øynene mine føler jeg noen trenger hjelpen min sier sykepleier Lachhami Kumari. Hun jobber på sykehuset i Bihar. Der har de 80 senger og er overfylt med kritisk syke koronapasienter.

– Når jeg klarer å sove, ser jeg folk rundt som trygler om hjelp. Det er det som holder meg gående, sier hun.